台版柬埔寨狠奪3命！首腦「藍道」逃5個月　4人羈押禁見

▲警方兵分多路在雙北市、台中逮捕代號藍道、泰勒等7人。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

警方去年查獲「台版柬埔寨」，共有61名受害者遭囚禁，其中3人不幸死亡。全案歷經數月追查，檢警終於在11日將集團首腦「藍道」杜承哲、副手「泰勒」薛隆廷、負責帳房「西利亞」洪俊杰等7人逮捕到案。今（13日）下午3時許，法院開羈押庭，經3個半小時，裁定將杜嫌及副手共4人羈押禁見。

台版柬埔寨案件發生於2022年11月初，有61名受害人在桃園、新北市等地遭到囚禁，其中3人不幸死亡。警方一舉破獲該集團據點，陸續救出58人，並先後逮捕代號「S姐」傅姓女子及「茶董」陳姓男子等29名犯嫌，深入調查發現仍有集團首腦、集團重要幹部等多人在逃。

士林地檢署主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱及警方，經數個月追查成功掌握集團成員行蹤，並在4月11日由新北市刑大會同其他單位，兵分多路，在雙北市及台中等地，逮捕首腦「藍道」杜承哲、副手「泰勒」薛隆廷、帳房「西利亞」洪俊杰、林晏齊、張玄融、薛讚襯及杜妻何旬，共7人歸案，瓦解該詐團。

全案訊後，檢方認為杜承哲、薛隆廷、洪俊杰涉犯組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢、加重強盜、私行拘禁、非法使人施用第三級毒品、私行拘禁致死等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證、勾串及反覆實施之虞；林晏齊涉犯組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串及反覆實施之虞，均依法向法院聲請羈押禁見。

至於薛讚襯、何旬、張玄融等人，均涉嫌加重詐欺、洗錢等罪嫌，均經諭知10萬元交保並限制出境、出海。

稍早，羈押庭結果出爐，法官認杜嫌等4人，涉犯組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢、加 重強盜、私行拘禁、非法使人施用第三級毒品、私行拘禁致死等罪嫌， 犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證、勾串及反覆實施之虞，認有羈押必要，裁定羈押並禁止接見通信。