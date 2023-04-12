快訊／淡大前副校長墜樓相驗結果曝　妻崩潰認屍帶子女領回遺體

▲淡江大學王高成教授墜樓亡。（圖／記者戴上容翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

慟！淡江前副校長、戰略所教授王高成（今）12日驚傳在校內12樓墜樓，救護人員趕抵現場時，發現已無呼吸心跳。對此，校方證實，王有留遺書，表示因腦部病變，智能已失，無法進行教學、研究。檢警稍早進行司法相驗，排除外力介入，為高處墜落意外死亡，家屬對死因沒有意見。

淡江大學針對此事回應，本校前國際事務副校長王高成教授今天發現疑似墜樓，目前已經身亡。其留有遺書表示因腦部病變，智能已失，無法進行教學、研究。王副校長學養深厚，對本校貢獻良多，發生此事本校深感震驚、遺憾，將協助家屬妥善料理後事。

稍早，淡江校方人員陪同與王的遺孀及其子女到地檢署等候開庭領相驗屍體證明書，王妻痛哭失聲令人相當不捨，校方人員也不斷給予安慰；據了解，校方也指出，王在學校相當優秀，生前情緒、上節目時都正常，疑有一點睡眠障礙樣子，真的感到相當惋惜。

士林地檢署檢察官稍早相驗王高成遺體認，王為墜落意外死亡，排除有外力介入，並將遺體發還家屬，由家屬辦理後事。

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