獨／火辣女星友人豪宅玩吹牛　遭亂刀狂砍全身血...慘縫22針險喪命

記者黃宥寧／台北報導

外型亮麗曾出演過多部戲劇的C姓女藝人，去年初與許姓閨蜜在吳姓男友人豪宅家玩，期間3人玩骰子吹牛助興，並約定輸得要喝酒。不料，吳男酒過三巡失控，衝進廚房拿水果刀朝C女、許女一陣亂砍，2人身受多處刀處，所幸送醫及時未釀遺憾。吳男也被依殺人未遂罪起訴，全案審理中。

▲C姓女藝人與閨蜜去年初於吳姓男友人家玩遊戲，豈料吳男失控持刀亂揮砍。（圖／記者黃宥寧攝）

去年初晚間，吳男（30歲）與許姓女子（35歲）先在吳男家喝酒聊天，C女忙完工作也前往，3人一起玩骰子吹牛，同時約定輸的人要喝酒。期間，C女突甩吳男一巴掌，吳男惱羞成怒，衝進廚房拿一把水果刀，朝C女右後頸頸動脈揮砍2刀，導致C女受有右頸部撕裂傷縫18針、左中指撕裂傷縫3針、頭皮撕裂傷縫2針，C女只好忍痛奮力跑入廁所反鎖躲避。

憤怒的吳男也沒罷手，接著又持水果刀朝許女腹部及右側後腰臟器要害部位猛刺2下，導致許女受有穿刺傷合併延遲性橫結腸穿孔及腹膜炎、更疑患創傷後壓力疾患等傷。

吳男警詢、偵查時坦承持刀殺害許女、C女，吳男祖父也證述孫子持刀殺害友人，檢方根據2人提出驗傷診斷證明、扣押物品等，依兩個殺人未遂罪將吳起訴，全案由法院審理中。

然而，殺人未遂罪還沒結案的吳男，反對C女提告傷害罪，C女認自己因被吳男砍傷，導致身、心靈嚴重受創甚至留下疤痕，事後未得到道歉，還被蓄意捏造不實指控枉受冤屈，決定提起誣告自訴，今（13日）也強忍恐懼在友人陪同下赴士林地院開庭。

庭後，C女向《東森新媒體ETtoday新聞雲》透露，吳男案發後不僅未道歉，自己也因此事，嚴重影響身心，導致無法背劇本，進而影響演藝工作，目前則將刑事訴訟案全權交給律師處理。

身材高挑纖細的C姓女藝人曾出演過戲劇《女兵日記》及多部本土劇，某些節目也見到她身影，前年更與女星袁艾菲、李之勤、梁佑南等人演某部台劇。