估這天單日破萬　「巴黎鐵塔曲線」要噴發了？沈政男曝關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

19日新增1626例本土確診，再創歷史新高，也是連5天破千例。對此，精神科醫師沈政男表示，原本他估計4/26會新增破萬，現在會延到4/29；Omicron疫情曲線其實就像是巴黎鐵塔，而現在台灣仍處於基座的部分，噴發點能不能延後，或者始終壓制，關鍵就在於接觸者隔離。

沈政男在臉書說，他17日有沒有說就要攻上1600例？晚了一天是因為Rt值被稍微折彎下來了，而其原因則是人流指數下降了，這可由Google數據得知，目前大眾運輸車站人流指數已經降到了2020年4月的水準，也就是最早一波疫情那樣的程度。

沈政男指出，那時有沒有三級警戒？有沒有內用限制？答案都是否定的，而且Rt值有一度也是1.7，跟現在差不多，但結果卻是完全不同，就因為那時Rt值可以繼續壓低，而現在已經探底，只會上升了。

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沈政男提到，由於人流指數下降，因此原本依他估計，4/26會新增破萬，現在會延到4/29，慢3天有沒有差？至少代表大家沒有放棄圍堵，意思到了。

▼沈政男說，Omicron疫情曲線其實就像是巴黎鐵塔。（圖／達志影像／美聯社）

沈政男寫道，Omicron疫情曲線，他再形容得更清楚一點，其實就像是巴黎鐵塔，而現在台灣仍處於基座的部分，緩步爬升，但過了腰部點以後，就會循著塔身往上噴發；本來那個點就要到來，後來因為大家主動減少人流，又被壓下來一些；然而，當新增累積到一定程度，人流減少也沒有用了，那麼屆時就會往上噴發。

「那個噴發點，通常在破萬之前就會出現」，沈政男表示，你看各國的曲線都是如此，他現在認為日本能夠維持丘陵曲線乃因病毒檢測太少，低估了確診數字；除此之外，沒有一國不是蓋出巴黎鐵塔，而且塔尖沒有不是破萬，以台灣的人口數目，塔尖破十萬是合理估計。

沈政男說，當然，如果大家看著新增越來越多，嚇到不敢社交與群聚，弄出了「自發式三級」，人流指數降到去年5、6月的低點，那麼就有可能蓋不出巴黎鐵塔，而成為丘陵或山脈。

沈政男指出，噴發點能不能延後，或者始終壓制，關鍵就在於接觸者隔離；「新台灣模式」的真諦就是必須圍堵傳播鏈，疫情才不會噴發，然而當新增越來越多，陸續會遇到的問題是，集中隔離改成居家隔離，導致家戶感染；隔離人數太多，導致基礎行業人員欠缺，只好放寬這類人的隔離；最後是確診太多，連打電話給接觸者都來不及。

▼19日新增1626例本土確診，再創歷史新高。（圖／指揮中心提供）

沈政男認為，現在已經遇到了醫療人員接觸者必須繼續出來上班的問題了，未來其他行業可能也會比照辦理，現在用頻繁篩檢來替代，等到人數太多以後，也可能繼續簡化。

沈政男提到，至於居檢與隔離期間，用快篩取代PCR的問題，倒是不必太擔心，因為快篩如果驗不到，就是陰性或Ct值高於27，沒有傳染力了；輕症隔離10天後放人，不用檢驗，也都有醫學根據，不會構成威脅。

沈政男提醒，事實上如果新增太多，超過了公衛與醫療負荷，屆時從快篩、隔離到休息都必須靠自己，所以說能把染疫曲線噴發點延後或壓制是最好，大家一起努力！

疫情升溫，有專家推估全台會有20~30%的人感染。對此，指揮中心指揮官陳時中近日回應，現在香港、紐西蘭染疫率大概16%，澳洲、新加坡20%，韓國30%、美國25%、法國42%，丹麥、北歐等國家達50%，20%~30%染疫概念就是台灣460萬人染疫；以台灣過去防疫經驗來看，基本上用香港、紐西蘭的15%染疫率可能性較大，以此規劃，應該比較符合真正需要。若以陳時中估的15%，台灣約會有360萬人確診。

►本文獲得沈政男醫師授權。