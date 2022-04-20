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一天增7死！上海日增18901例　市長下令：降低重症率、死亡率

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲上海拼動態清零。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市衛健委20日早通報，新增本土新冠肺炎確診病例2494例、無症狀感染者16407例，合計18901例。此外，新增本土死亡病例7例，其中60歲以下2人，合併有晚期肺癌、胸腔積液、急性冠脈綜合症狀。70歲以上5人，合併有冠心病、心力衰竭、高血壓（極高危）、糖尿病、尿毒症、腦梗塞、晚期胰腺腫瘤等基礎疾病。

通報表示，上述7人入院後病情加重，經搶救無效死亡，直接死亡原因均由基礎疾病導致。

據上海發布官微消息，市委副書記、市長龔正19日在嘉定區檢查疫情防控工作時指出，要深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，按照孫春蘭副總理在上海調研指導疫情防控工作時提出的要求，按照市委部署，堅持「動態清零」總方針不動搖，不折不扣落實「四應四盡」各項工作，全力以赴救治重症、危重症患者，切實做好物資保供工作，全面攻堅社會面清零目標。

龔正指出，當前要將加強重症、危重症患者救治放在更加突出的位置，堅持分類收治，切實降低重症率、死亡率，全力以赴搶救生命。要加大救治床位籌措力度，確保重症、危重症和有基礎疾病的患者應收盡收、應治盡治。要加強定點醫院治療力量配置，統籌調度全市各類型醫院醫療資源，把好鋼用在刀刃上。要全力提高治療效果，堅持中西醫結合，分類施治，精心呵護高齡老人等脆弱群體。

大陸國務院副總理孫春蘭19日強調，上海疫情防控到了清零攻堅的關鍵階段，思想不能有絲毫鬆懈，工作不能有絲毫松勁，要認認真真抓落實，倒排時間往前趕，確保跑贏病毒，盡快實現社會面清零。

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