兒童疫苗家長搶打BNT　醫：難道莫德納不好專家會硬用？

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將在今日（20日）討論6至11歲兒童施打莫德納疫苗的細節。對於部分家長擔心兒童接種莫德納不安全，希望能打BNT，林口長庚醫院副院長邱政洵強調，一切都有嚴謹判斷，如果莫德納真的不能用，「難道專家會叫你用嗎？」

▲兒童施打新冠疫苗的議題讓家長們吵翻天。（資料照／記者李毓康攝，下同）

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指揮中心日前宣布，6至11歲兒童可以施打半劑莫德納疫苗，卻引起許多家長反彈，大罵「莫德納是大魔王」、「莫德納好多人第三劑一半的劑量都受不了了」，希望能有其他疫苗選擇，例如BNT。對此，指揮官陳時中19日表示，關於BNT兒童疫苗，談判上有很多進展，一些本來的問題，經過漸次討論也都得到解決，合約共識已到達最後階段，相信把細節弄清楚後，應該就可以簽約了。

至於兒童打BNT是否就比打莫德納合適，中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉坦言，根據美國研究資料顯示，5至12歲兒童施打BNT後，對抗Omicron的效益不如12至17歲青少年，因為美國兒童接種的劑量減成三分之一，效益不到五成，保護力也會快速下降，完整接種3週後僅剩平均12％，而台灣通過的莫德納兒童疫苗（含50微克mRNA），效力雖然比BNT高，但伴隨高副作用風險，民眾面對疫情，有些選擇要有一些妥協，調整一下心態才是上策。

根據《自由時報》報導，林口長庚醫院副院長邱政洵直言，疫苗施打評估都是在有效性與安全性的前提下嚴謹判斷，如果莫德納真的不能用，「難道專家會叫你用嗎？」

▲部分家長擔心莫德納副作用太強烈，孩子會受不了。

另外，關於國內疫情走向，本土病例已連續5天突破千例，什麼時候才有可能趨緩，毒理專家招名威曾在臉書「招名威教授 毒理威廉」PO文中以南韓為例並分析，南韓確診人數從1月21日開始爆炸，3月16日達到最高峰，單日62萬人確診，差不多花了近2個月達到最高峰，之後1個月4月17日降到單日4萬多例，估計再1個月才能再回到單日千例的狀況。

招名威認為，台灣現在剛好在Omicron病毒爆發初期，要達到和南韓類似的「與病毒共存」狀態，至少還要120天。