太魯閣奇萊山步道健走…男昏迷不治！家屬疑「與海拔3000m有關」

▲警消獲報後到場救援，但仍無法挽回謝翁生命。（圖／記者柯政誟翻攝）

文／中央社

家住桃園的74歲謝姓老翁與家人19日隨同旅遊團到太魯閣國家公園奇萊山步道健走，謝姓老翁疑心臟不適昏迷倒地，救援人員到場施以心肺復甦術急救，再由救護車送醫搶救仍不治。

太魯閣國家公園管理處表示，謝姓老翁等一行人19日上午10時許步行至奇萊山步道登山口時，謝姓老翁突然身體不適，昏迷倒臥在奇萊山步道口，同行的家人立即撥打119求援。

花蓮縣消防局新秀分隊救護車由台8線中橫公路趕赴現場，花蓮縣消防局同時通知路程較近的南投縣消防局仁愛分隊支援救護車；太管處合歡山管理站也接獲花蓮縣消防局電話通知，保七總隊第九大隊合歡小隊、保育巡查員及新城警分局合歡派出所員警都趕赴現場救援。

救援人員陸續抵達奇萊山步道登山口後，立即對謝姓老翁施以心肺復甦（CPR）及自動體外心臟去顫器（AED）急救，合歡山管理站巡查人員則攜帶氧氣瓶及長背板加入救援。

最後由救護車將老翁送往台中榮民總醫院埔里分院急救，下午醫院宣告不治死亡。家屬向警方表示，謝姓老翁心臟裝有支架，懷疑是到海拔3000公尺的高山，疑因缺氧導致心臟不適。

謝姓老翁確切死亡原因，將由檢警進一步釐清。