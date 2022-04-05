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社會 社會焦點 保障人權

72歲阿公登山失蹤2天「滿臉血微笑」被找到！山友驚：體質人類頂點

記者許力方、白珈陽、高堂堯／南投報導

彰化72歲阮姓阿公1日時獨自前往南投溪頭登山，之後又前往鳳凰山，不料在下山途中疑似迷路，不慎滑落邊坡受傷受困，趕緊對外求助，失聯了2天，警消終於在一處溪谷找到人，當時老阿公意識清楚，但滿臉是血、撐著傘、穿著雨衣坐在石頭上，對著他們微笑，這一幕不僅讓警消相當意外，家人、山友震驚連連是奇蹟，「這種體質真的是人類頂點。」

事發於1日，南投消防接獲彰化民眾報案求救，稱老父親獨自搭車到溪頭自然教育園區登山健行，本來走到天文台就要下山，但看時間還早，就繼續前往攀登鳳凰山，不料回程時，為了趕公車返家，選擇走溪谷路徑下切，結果不慎摔傷、撞到頭部，最後迷路受困在水源地，趕緊打電話求援。

當時一度有聯繫上阮姓阿公，但因為他不會操作手機回傳座標，無法取得受困位置，當晚手機就沒電，雙方失聯。因最近連日大雨，山區濕冷、路面濕滑，警消把握黃金救援時間，趕緊投入人力上山，並根據他描述的環境線索，全力地毯式搜尋「有溪流、周邊設置水管」的附近水域，但都沒有找到人。

▲▼ 。（圖／南投縣消防局提供）

▲▼ 。（圖／南投縣消防局提供）

▲▼ 。（圖／南投縣消防局提供）

直到3日中午11時30分，搜救隊重回到可能的水源地確認，終於幸運地在一處溪谷發現了阮姓阿公，雖然他頭部有明顯外傷，好在意識清楚、可與人交談，且精神不錯，搜救隊趕緊幫他包紮傷口後，以接駁方式將人順利揹送下山，前往竹山秀傳醫院救治。搜救總計出動106人次。

阿公有穿外套、帶雨傘和雨衣，當時聽從消防隊只是在原地待援，歷經2天2夜冷氣團來襲，山區下雨濕冷也沒有失溫，被發現時外套還是乾的，冷靜地坐在大石頭上，滿臉是乾掉的血跡，穿著一身輕便雨衣、撐著傘對著搜救隊微笑，讓眾人大吃一驚。

阿公說，這48小時累了就躺在大石頭睡覺，餓了就喝溪水，克難地挨過，家屬得知消息直呼「奇蹟」，山友也驚呼連連稱他「霸氣阿北」很幸運、好福氣，「有點猛」、「老翁做了正確的兩件事得以喜劇收場。1穿上雨衣撐傘保暖，2報案後留原地沒亂跑」、「保留體力不亂走不失溫才是上上策」、「太神奇了」、「這種體質真的是人類頂點。」但也有人直指阿公當時的反應很詭異「笑得你心發寒」、「感覺都是被魔神仔牽著走吧」、「邪門，嚇死！」「很可怕，撐傘+滿臉血+微笑，還好是白天看到他。」

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