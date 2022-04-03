找到了！彰化男鳳凰山失聯2天獲救　頭部受傷接駁送醫

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

彰化縣一名72歲阮姓男子前天獨自到南投縣溪頭自然教育園區登山，傍晚從鳳凰山回程下山時迷路失聯，南投縣消防局獲報全力搜救，今日中午在一處溪谷找到阮男，雖頭部有明顯外傷，但意識清楚，生命跡象穩定，搜救人員為其包紮傷口後，稍早順利將他以接駁方式送至入山處，目前已送往竹山秀傳醫院救治。

▲搜救人員將阮男送下山。（圖／南投縣消防局提供）

南投縣消防局指出，1日晚間6時許接獲彰化民眾報案，稱父親獨自搭車到南投溪頭自然教育園區登山健行，未料回程下山時迷路，急需救援。

消防局說，當時獲報有聯繫上阮男，但阮不會操作手機回傳座標，無法順利知悉受困位置，最終因阮男手機沒電，雙方失聯。搜救人員根據阮男描述的現場環境，漏夜在附近水域搜尋未果。

為把握黃金救援時間，除消防局投入人力救援，彰化縣義勇消防總隊特種搜救人員、中華民國山難救助協會中區搜救委員會及神鷹搜救隊也加入搜救行列，至今日共出動106人次。

消防局表示，今日中午11時30分在一處溪谷尋獲阮男，其意識清楚、頭部有明顯外傷，可與人交談，搜救人員包紮傷口後，以接駁方式克服現場地勢，於下午近4時順利將阮送至救護車停放處，送往竹山秀傳醫院救治。

▲搜救人員在一處溪谷尋獲阮男 。（圖／南投縣消防局提供）

消防局呼籲，近來獨攀意外事件頻傳，獨攀危險性高，若在山區發生意外無人接應，身處困境，傷亡難測，也造成社會成本及搜救人員疲於奔命，在此呼籲民眾登山前務必擬定周詳登山計畫，切勿獨自登山，萬一發生意外時，可利用衛星電話或手機撥打119或112求救。

