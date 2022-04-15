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超商獨家！「炸雞冰淇淋」來了　外皮酥脆、咬下是香草白醬口味

▲▼7-11獨家販售「阿奇儂PARFAIT香草冰淇淋」。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家販售「阿奇儂PARFAIT香草冰淇淋」，1包2入吃個過癮。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

這可不是一般炸雞！就有超商獨家開賣最新「炸雞冰淇淋」，咬下會爆出超濃的香草白醬冰淇淋，外層則是裹上酥脆的玉米脆片和白巧克力醬，愛嚐鮮的你一定要試試，且4/20起至4/28止還可享指定冰品任選第2件6折優惠，趕快把握便宜開吃。

7-11獨家販售「阿奇儂PARFAIT香草冰淇淋」，先看包裝就很吸睛，以紅白條紋為設計，呈現經典美式風格，而打開包裝更是驚艷，裡面裝著2塊「炸雞冰淇淋」，冰淇淋以香草白醬黃金比例製成，再裹上白巧克力醬和玉米脆片，送進嘴裡會先是酥脆的口感，接著是散發鹹甜風味的冰淇淋。

▲▼7-11獨家販售「阿奇儂PARFAIT香草冰淇淋」。（圖／7-11提供）

▲冰淇淋以香草白醬黃金比例製成，外層再裹上白巧克力醬和玉米脆片。

7-11門市預購也有獨家「木匠手作－菜瓜布蛋糕」，全新升級3層菜瓜布海綿蛋糕，可愛又搞怪，若不仔細看還真的會以為是一塊菜瓜布，綠色的部分使用地瓜葉萃取的綠色素，海綿蛋糕則是地瓜葉口味，整體吃起來的口感十分鬆軟，帶有淡淡的奶香。

▲▼菜瓜布蛋糕。（圖／7-11提供）

▲7-11門市預購獨家「木匠手作－菜瓜布蛋糕」。

以療癒貓咪造型掀起打卡潮的日本東京起司蛋糕專賣「NEKO NEKO CHEESECAKE」，即日起至5/9首度快閃新竹，並帶來最新大人系「巧克力經典貓」起司蛋糕，嚴選法國頂級巧克力品牌「法芙娜」的80%黑巧克力結合澳洲濃醇起司，最後鋪上布朗尼蛋糕增添口感，每一口都能吃到甜中帶苦的罪惡滋味，每日限量50組。

▲▼NEKO NEKO CHEESECAKE快閃新竹巨城推全新巧克力經典貓。（圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供）

▲最新巧克力經典貓貓起司蛋糕開吃。（圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供，下同）

現場也同步販售5吋「布里貓起司蛋糕」及4入款「經典貓起司蛋糕」、「彩虹貓」、「MINI貓起司-藍莓」等多種口味選擇，新竹人可別放過。

▲▼NEKO NEKO CHEESECAKE快閃新竹巨城推全新巧克力經典貓。（圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供）

▲▼現場還有MINI貓起司藍莓口味、5吋布里貓起司蛋糕等多種口味選擇。

▲▼NEKO NEKO CHEESECAKE快閃新竹巨城推全新巧克力經典貓。（圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供）

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