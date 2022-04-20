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我們只有一個地球！殼牌0W零碳環保機油與頂級歐系車廠攜手合作

▲▼藝珂殼牌喜力0W節能環保機油拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲全球知名潤滑油品牌殼牌為環保盡一份心力，推出0W節能環保機油鐵盒新包裝。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

全球暖化讓氣候變遷加劇，2015年全球升溫幅度超過攝氏1度，導致世界各地日益頻繁出現嚴重的洪水、乾旱、野火等極端天氣，許多自然動植物和人們面臨立即性的生命威脅，因此同年有多達197個已開發和開發中國家與地區簽署「巴黎協定」，做出減少排放溫室氣體承諾，全球協議要將全球升溫幅度控制在工業化前平均水準的攝氏1.5度內。在大自然反撲的警鐘響徹雲霄之前，不少民間企業也自發加入減排行列，像是全球知名潤滑油品牌殼牌就響應巴黎協定，致力推動零碳環保，目前的氣候戰略是到2050年成為淨零排放企業，並有望在2030年時比2019年減排45%。

殼牌身為全球知名潤滑油品牌，期望以自身的努力，拋磚引玉來鼓勵大眾為環保盡一份心力，讓看似簡單的機油保養也能對地球環境帶來正面效益。為此，殼牌從工廠源頭即著力，使製造設備運轉更加節能，也以再生能源來製造車用機油等產品；此外，殼牌還投入森林、綠地、濕地環境等生態系統的保育及再造，目前已協助全球25個地區降低溫室效應，成果斐然。殼牌採自然方式平衡產品製造過程中的總碳排，達到「零碳排放」（Net-Zero Emissions）目標，協助有志於環保的民眾能在使用產品、享受便利的同時，間接做到友善環境。

▲▼藝珂殼牌喜力0W節能環保機油拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲殼牌在產品製造過程中努力達到「零碳排放」（Net-Zero Emissions）的目標。

近年歐系各大車廠紛紛導入0W黏度機油，其主要特色為低黏度高流動，就是希望能透過省油節能的特性，進而達到環境保護的效果，而殼牌近期推出的新產品0W零碳環保車用機油，不僅主打從製造過程到消費者使用「零碳排放」，還有「節能省油」的成果。0W系列車用機油有「柴油勁能」Ultra ECT C2C3 0W-30和「卓越超凡」 Ultra 0W-40兩款，皆具備低黏度高流動節能特性；其中字母W為WINTER的簡稱，W前的數字代表機油低溫時流動指數，W後面的數字代表高溫時的黏度，數字愈大代表黏度愈高。0W就表示在低溫時黏度低、流動性高，如此更可以提升引擎燃油效率及節能省油，還能減少車輛行駛時二氧化碳等廢氣排放。兼具環保和效能的殼牌喜力全合成機油，被歐洲各大頂尖車廠認可成為潤滑油合作夥伴並陸續導入0W系列產品。

▲▼ 機油 。（圖／ettoday, 後置）

▲0W系列車用機油0W-30具有低黏度高流動節能特性。

本次殼牌喜力特別針對台灣保修市場，引進全球首發的鐵罐包裝，代表這次產品是最頂級的殼牌家族產品，就連認證規範嚴格的美國石油學會（API）都給予殼牌喜力「卓越超凡」 Ultra 0W-40相關認證，在經過實機運轉測試油品，達規定時數後再檢測機油各成分是否符合標準及引擎磨損。殼牌喜力0W-40均達標最新發佈的API SP標準，獲得證書認證，肯定機油能為引擎內部與渦輪設計常見的低速預燃（LSPI）狀況提供更多保護並減少鏈條磨損。

▲▼ 機油 。（圖／ettoday, 後置）

▲0W系列車用機油0W-40獲美國石油學會（API）認證。

民眾想好好愛護地球做出行動其實不難，平時只要留意生活細節，選擇具有環保意識的品牌消費產品，即可在消耗資源與環境保護之間取得平衡，創造供需雙方及自然三贏局面。
殼牌喜力「柴油勁能」Ultra ECT C2C3 0W-30和「卓越超凡」 Ultra 0W-40已於4月15日上市，全台各大保修廠皆可選用，保養愛車還需要猶豫什麼！立即了解更多！>>

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