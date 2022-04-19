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國軍防彈背心一打就穿？　國防部：各方建議將審慎研究

▲▼時代力量黨團「國軍裝備安全實用遠比帥氣強悍重要」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨團「國軍裝備安全實用遠比帥氣強悍重要」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

時代力量立法院黨團總召邱顯智19日表示，新型的國軍個裝不但不安全，也不符合基層在第一線的實際使用，例如頭盔不抗凹陷、品質堪憂，而防彈背心的抗彈板，根本無法抵抗國造穿甲彈的射擊、一打就穿。對此，國防部表示，各方廣泛提出研改建議，軍備局樂見國人的參與及支持，將審慎研究參考。

時代力量立法院黨團19日上午召開「國軍裝備安全實用遠比帥氣強悍重要—子彈不會看你帥不帥」記者會，公布基層士兵對於國軍裝備的陳情，並針對國軍個裝的規格、驗收標準、驗收單位獨立性提出質疑。

邱顯智表示，時力黨團日前接獲現役志願役基層軍人的陳情，2017年開始發放的新型國軍個裝不僅不安全，也不符合基層在第一線的實際使用，國軍裝備的問題大家都知道，就只有國防部假裝不知道，甚至會對外粉飾太平、對內高壓噤聲。

邱顯智說明，基層軍人反映國軍裝備的問題所在，包括頭盔不抗凹陷、品質堪憂，防彈背心的抗彈板更無法抵抗國造穿甲彈的射擊、一打就穿。此外，還有頭盔的滑軌尺寸特殊，不具各牌盔燈相容性、夜視鏡結合座稍微撞擊就會斷裂、瞄準鏡的十字絲歪斜導致精度不夠、魔鬼氈設計彈匣袋在戰場上可能暴露位置等。

對此，國防部表示，國軍新式戰鬥個裝等裝備之採購、生產及驗收，均以保護官兵、發揮戰力為最優先考量，並依相關標準嚴格把關，期確保品質無虞。

國防部指出，戰鬥個裝研發測試，均依軍種需求完成建案，並遵嚴謹生產鑑測程序完成測試，均有紀錄可稽。

國防部強調，對各方廣泛提出研改建議，軍備局樂見國人的參與及支持，將審慎研究參考，期以最佳產品提供國軍官兵使用。

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