尹錫悅要遷總統辦公室！辦「徵名比賽」取代青瓦台　冠軍可奪14萬

▲尹錫悅敲定，總統辦公室將遷移至位於首爾市龍山區的國防部新大樓，為此總統辦公室需取一個取代青瓦台的新名字。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統當選人尹錫悅將於5月10日正式就職，而他早在3月底便對外公佈，總統辦公室將會從青瓦台遷移至位於首爾市龍山區的國防部新大樓，同時青瓦台也會於該日全面開放。總統職務交接委會今（15）日表示，總統辦公室該取一個取代青瓦台的新名字，即日起開始舉辦徵名比賽。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，尹錫悅方面的總統職務交接委員會發言人申容賢（신용현）於例行簡報時表示，總統辦公室的徵名比賽反映出尹錫悅欲強化與全民溝通的意志，「（位於首爾龍山）的新總統辦公室，由於前身是四四方方的軍事設施（國防部），因此究竟要採用何種色調、設計形式來去做整修，將會對外公開討論結果。」

▲尹錫悅承諾，將會於5月10日就職當天向全民開放青瓦台。（圖／路透社）

申容賢強調，期盼能在此次總統辦公室的徵名比賽中結合全國民眾的智慧，在新名字中融合建築本身的外型、首爾市龍山區的地理與歷史特色。包括最優秀獎的600萬韓元（約新台幣14.2萬元）在內，此次徵名比賽的總獎金規模可達1200萬韓元（約新台幣28.4萬元）。

而根據《韓聯社》，青瓦台發言人朴炅美15日在書面簡報表示，現任總統文在寅將於5月9日卸任當天搬離青瓦台，5月10日出席尹錫悅的總統就職典禮。

▼文在寅表示，將會出席參加尹錫悅的總統就職典禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅12日前往大邱拜訪前總統朴槿惠，邀請朴槿惠出席總統就職典禮。（圖／路透社）

至於前任總統朴槿惠是否出席尹錫悅的總統就職典禮？根據韓媒《東亞日報》，尹錫悅下鄉出訪大邱、慶尚北道時，曾於12日前往朴槿惠位於大邱市達城郡的私宅會晤朴槿惠，兩人握手言和，尹錫悅一方面向過去擔任特檢時偵辦朴槿惠閨蜜門案致歉、一方面邀請朴槿惠出席總統就職典禮；朴槿惠表示，若身體健康條件允許，會選擇出席。

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