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部隊疫情頻傳！新兵要求居家隔離　六軍團：以高標處理防疫

153旅步機槍實彈射擊　精進召員射擊技能

▲部隊疫情頻傳。（圖／軍聞社提供）

政治中心／綜合報導

據《聯合報》報導指出，陸軍109旅1營3連被隔離的新兵投訴指稱，營區出現新冠肺炎確診者，但軍方隔離設施不足、清消措施簡陋，其餘官兵仍持續在曾出現確診者的寢室居住，要求陰性匡列人員能依防疫規定實施居家隔離。對此，陸軍六軍團回應，營區也做好防疫措施，旅長、政戰主任也親自對官兵及家屬說明防疫規劃。

投訴指稱，13、14日連隊接連有人確診發燒被帶出隔離，但營區的隔離並非防疫規定之「一人一室一衛浴」，而是「8至12人一間」，當有確診者時也僅進行「酒精消毒」，而其他同寢室的依舊待在確診者所在的寢室。

投訴說，新兵有人打1922詢問疫情隔離相關規定權益時，衛生局以「難以管到軍方」為由表示難以協助，並稱營區被匡列的所謂密切接觸者，其實是軍方「私下匡列」，而非政府認定的匡列對象，所以無法適用「一人一室一衛浴」的規定。

投訴質疑，軍營寢室人數過多，衛浴、廁所即使分艙分流，無法視同隔離，且營舍空間狹小，無法保持防疫距離，應比照國外回台自費住宿單人隔離防疫旅館，或實施居家防疫隔離。

除109旅外，日前坪斗煥坪營區也傳出教召的士官兵確診，當時軍方及縣府共匡列營區50名密切接觸者採檢陰性，但全數列居家隔離並以防疫車輛送返家鄉。

陸軍金六結營區則傳出因衛生局未通報軍方，1名新兵入伍後第6天看手機才知道自己被匡列，事後安排採檢確診，但是該單位卻僅對確診新兵連隊快篩、移至空營舍隔離，其他營的連隊則正常操課。

對於軍中防疫措施，陸軍六軍團政戰主任史順文13日回應，國軍以高標處理防疫，單位獲報後立即配合地方衛生單位對密切接觸者實施隔離及篩檢，並進行消毒、疫調、分流、區隔管理等作業。

第六軍團說明，逤轄屬有官兵確診，各單位都會立即通報地方衛生機關，依照專業單位指導，協助進行密接者匡列、PCR檢測及疫調；營區也會做好人員的管制，持續監測與掌握人員身體健康及身心狀況，並進行全面消毒，防堵疫情擴散。

第六軍團表示，109旅在首名軍事訓練役訓員收假後確診，即依照國防部及地方衛生單位指導，對密切接觸者實施隔離及篩檢，並在營區設置隔離寢，依寢室面積，分別安置2至12人，隔離寢床位均以膠膜隔離；盥洗採分艙分流，使用後則逐次消毒；另使用一次性餐盒供餐，以降低疫情擴散風險。

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