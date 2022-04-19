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時力黨團質疑國軍裝備防護力　防彈背心抗彈板一打就穿

▲▼時代力量黨團「國軍裝備安全實用遠比帥氣強悍重要」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨團召開「國軍裝備安全實用遠比帥氣強悍重要—子彈不會看你帥不帥」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團總召邱顯智19日表示，新型的國軍個裝不但不安全，也不符合基層在第一線的實際使用，例如頭盔不抗凹陷、品質堪憂，而防彈背心的抗彈板，根本無法抵抗國造穿甲彈的射擊、一打就穿，呼籲高層軍官親自穿戴個裝，以實際戰場會遇到的彈種進行頭盔與抗彈板試射。

時代力量立法院黨團19日上午召開「國軍裝備安全實用遠比帥氣強悍重要—子彈不會看你帥不帥」記者會，公布基層士兵對於國軍裝備的陳情，並針對國軍個裝的規格、驗收標準、驗收單位獨立性提出質疑。

邱顯智表示，時力黨團日前接獲現役志願役基層軍人的陳情，2017年開始發放的新型國軍個裝不僅不安全，也不符合基層在第一線的實際使用，國軍裝備的問題大家都知道，就只有國防部假裝不知道，甚至會對外粉飾太平、對內高壓噤聲。

邱顯智說明，基層軍人反映國軍裝備的問題所在，包括頭盔不抗凹陷、品質堪憂，防彈背心的抗彈板更無法抵抗國造穿甲彈的射擊、一打就穿。此外，還有頭盔的滑軌尺寸特殊，不具各牌盔燈相容性、夜視鏡結合座稍微撞擊就會斷裂、瞄準鏡的十字絲歪斜導致精度不夠、魔鬼氈設計彈匣袋在戰場上可能暴露位置等。

邱顯智呼籲，高層軍官應該親自穿戴個裝，以實際戰場會遇到的彈種進行頭盔與抗彈板試射，就知道到底能不能保護國軍弟兄的生命安全。

時代力量黨團幹事長王婉諭指出，其實頭盔應該通過三個測試，包括「貫穿測試」、「防破片測試」及「凹陷測試」，然而國軍直到2017年，還是採取40年前公布的老舊頭盔標準，該標準中完全沒有「凹陷測試」，而不抗凹陷的頭盔，經射擊會因為擠壓頭骨而造成士兵傷亡。

王婉諭再舉抗彈板為例，國軍同樣採用較老舊的抗彈標準（NIJ-STD-0101.04），而不是現行國際通用的標準（NIJ-STD-0101.06），導致抗彈板就和頭盔一樣沒有環境測試，規避新版驗收標準裡的標準溫度和濕度，以及受高溫與潮濕影響之環境。

王婉諭還說，軍備局至今對共軍通用的子彈完全沒有概念，國防部僅以動能的紙上計算，檢驗抗彈板的防護力，根本忽略軍備上的常識，讓她質疑國防部是把國軍的生命當玩笑，「用40年前的標準來測試、驗收，除了怠忽職守外，難以想到其他解釋」。

時代力量黨團副總召陳椒華呼籲，我國的軍備規格應該要接軌國際，在設計與需求端採用美國軍規或北約標準，在驗收端更應納入第三方公正驗證單位，才能確保有好的裝備保護國軍，讓國軍可以安心的保衛國家。

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