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高效益伴隨高風險！專家評莫德納與BNT兒童疫苗：所有選擇都有妥協

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▲食藥署17日通過莫德納疫苗適用於6至11歲兒童的緊急使用授權劑量為成人的一半。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

國內專家指出，輝瑞BNT兒童疫苗效益不到5成，保護力下降快，而台灣核准的莫德納兒童疫苗，抗體效價與成人相當；面對COVID-19，所有選擇都要有些妥協，調整心態才是上策。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情嚴峻，衛福部食藥署17日通過莫德納（Moderna）疫苗適用於6至11歲兒童的緊急使用授權（EUA），劑量為成人的一半，引發熱議。不少家長不滿台灣提供6至11歲兒童疫苗是副作用可能較明顯的莫德納疫苗，而非輝瑞BNT疫苗。

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中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉昨天在臉書貼文指出，根據美國紐約州的真實世界資料，分析85萬名12至17歲青少年以及36萬名5至12歲兒童施打兩劑輝瑞BNT疫苗結果，輝瑞BNT疫苗在5至12歲兒童對抗Omicron變異株的效益不如12至17歲青少年。

何美鄉進一步提及，劑量減成1/3的輝瑞BNT疫苗，打在5至12歲兒童身上，不僅效益不到5成，甚至還有保護力快速下降的問題，完整接種3週後僅剩平均12%，但此參考文獻未經同儕評審，仍有討論空間。

至於台灣通過的莫德納兒童疫苗（含50微克mRNA），何美鄉進一步引用前疾管署防疫醫師黃婉婷提供的莫德納授權資料，點出兒童疫苗通過EUA的條件是抗體效價必須與成人相當，「這是真正的免疫橋接。」

何美鄉表示，含50微克mRNA的莫德納疫苗效力一定比含10微克mRNA的輝瑞BNT疫苗高；天下沒有免費的午餐，高劑量、高效益的疫苗自然伴隨高副作用風險，面對COVID-19，所有的選擇都要有一些妥協，調整一下心理狀態，才是上策。

在兒童接種COVID-19疫苗議題中，台大公衛學者詹長權今天在臉書發文建議參考美國和新加坡數據，在5至11歲的兒童輝瑞BNT疫苗接種覆蓋率方面，美國到目前為止有接近3成覆蓋率；新加坡專家評估輝瑞BNT疫苗益處大於風險，建議5歲以上兒童接種疫苗，目前其覆蓋率約7成。

詹長權強調，據美國疾病管制中心建議，5歲及以上的每個人都應接種COVID-19疫苗，12歲以上青少年也都該接種加強劑。因為任何年齡層的兒童和青少年感染COVID-19後，仍有出現嚴重症狀風險，恐造成暫時性或慢性健康問題，接種疫苗可有效降低兒童重症、住院或死亡風險。

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