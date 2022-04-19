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她喝茫倒栽蔥卡洞！2鮮肉店員臉紅「摸遍雙腿」賣力拔10分鐘

▲▼她喝茫倒栽蔥卡洞！2鮮肉店員臉紅「摸遍雙腿」賣力拔10分鐘。（圖／FB／Julie Jackson）

▲克拉克失足摔進沙發縫隙中。（圖／FB／Julie Jackson）

記者王佩翊／編譯

英國一名女子日前和一群好友到餐廳聚會，為了慶祝另一名友人的生日，一行人便開了幾瓶酒來喝，怎知過程中疑似喝太嗨，她竟直接摔進沙發轉角的洞中，整個人就這樣倒栽蔥卡在裡面長達10分鐘，而一旁朋友更是笑到無力將她救出。最後在2名年輕男店員的協助下，才終於成功將人救出，結束這場鬧劇，而故事主角事後則將影片PO上網，引發熱烈迴響。

根據《太陽報》報導，現年40歲的克拉克（Lindsay Clark）日前和一群朋友到一間餐廳吃早午餐以慶祝好友的生日。克拉克說，當天因為很開心，所以和朋友們一起喝了各式各樣的酒。然而在一群人狂歡的過程中，克拉克不小心將朋友的外套弄到沙發轉角的空隙中，沒想到她為了拿出外套，反而失足跌進空隙中。

So this just happened Bruncrss Prosecco

Julie Jackson 發佈於 2022年4月17日 星期日

克拉克整個人就這樣倒栽蔥地卡在沙發轉角的洞裡，她的雙腿不斷晃動掙扎著，但朋友們卻沒能將她拉出來。當時朋友們不斷大笑，甚至用手機拍下整個過程。克拉克直言，自己的身材比較豐腴，因此她徹底被困在裡面。

一行人最後只好請求2名餐廳男店員的協助，只見店員們爬上沙發，一人抱住克拉克的一條腿，並且用力往上拉，奮鬥數分鐘後，才終於將克拉克救出。而兩人也因為用力過度臉部脹紅，氣喘不已。直到最後，其中一名店員還不忘將一開始掉進空隙中的外套拿出來。

克拉克表示，由於沙發的背面是木製的，所以事後她的胸部與腹部都有大片瘀青，腿上也有明顯抓痕。即便如此，她依舊樂觀說道，「雖然這很丟臉，但是沒有毀了那一天，我的朋友都知道我就是這樣的人。」她甚至還將朋友拍攝的影片上傳到自己的臉書，瞬間吸引上萬網友留言。據悉，克拉克當時一共被困了十多分鐘。

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