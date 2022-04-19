警分局「20人確診」！擴大匡列中　衛生局曝：明桃園將破200例

記者陳韻如／桃園報導

桃園市今（19）日增加197例本土案例，市長鄭文燦下午召開防疫記者會，表示今新增個案一部分為新增確診病例，代表社區有隱形傳播鏈的產生，而其中桃園警分局經擴大採檢後共有20人確診，包括18名偵查隊員、1名派出所員警，以及1名工友，而整個疫調工作仍在持續擴大，匡列居隔人數也持續在增加當中。對此，衛生局長王文彥則表示，目前疫情仍在持續擴大，「明天確診人數會突破2百例」。





▲0419桃園疫情說明記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦表示，今新增的個案中一部分為既有的傳播鏈產生，另一部分則為新增確診，感染源仍在疫調當中，而這也顯示社區有隱形傳播鏈的產生，因此呼籲民眾務必要施打疫苗。

鄭文燦另外表示，目前最為人所關切的為桃園警分局的確診案件，因18日晚間桃園警分局偵查隊有9人、埔子所1人快篩陽姓，衛生局緊急針對全棟建築採檢214人，另有57人至醫院的採檢站採檢，今一共增加6人確診，目前整個警分局累計有20人染疫，包括了18名偵查隊員、1名派出所員警、1名工友。

鄭文燦提到，桃園警分局目前採分倉分流、分組分區的方式來執行業務，也要求保安大隊以及刑警大隊支援。另外，目前衛生局也針對確診官警疫調，並持續擴大匡列居隔。