烏俄戰爭啟示「飛彈毀民宅、防疫旅館」　民安8號首模擬戰時搶救

▲烏克蘭戰雲未散，南投縣民安8號演習因而模擬戰時狀況執行（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣111年全民防衛動員暨災害防救演習（民安8號）18日登場，由於近期俄羅斯與烏克蘭戰爭受到全球關注、對台海兩岸間有警示作用，縣政府特別在演習中加入戰時情況下發生災害的搶救作為，過程逼真詳實。

民安8號演習區上午先在南投市公所4樓禮堂進行演習重點規劃報告及兵棋推演書面審查，下午在南投監理站旁空地進行綜合實際演練；因南投縣土石流潛勢溪流多達200多條，演練過程中除了戰時災害，也結合颱風引進豪雨造成土石流災害的複合式災害演練。

演練項目共有土石流災害社區防災組織自救、房屋遭土石掩埋搶救、飛彈波及民宅傾銷毀損搶救、橋粱斷裂車輛翻覆搶救、長照機構避難疏散、飛彈襲擊建築物倒塌搶救、飛彈波及防疫旅館瓦斯氣爆火災搶救、遊覽車踫撞重大事故搶救、大量傷病患醫療救護即時啟動、運送甲醛槽車遭後方小客車追撞槽體破裂毒性化學物質外洩搶救、偏遠村落物資空投運補及傷患後送、民生物資發放遭受攔截治安維護等28項，由消防局連同消防署特搜隊、鄰近縣市消防局、並結合民間團體聯合進行。

教育部常務次長林騰蛟出席時表示，過去演練以複合式天然災害為主，今年由於烏俄戰爭的啟示，調整為戰時緊急災害搶救的狀況，當所有國軍都必須在第一線作戰時，即需仰賴地方政府的民力、物力資源，發揮公務機關的功能，維持社會民生運作無虞，他肯定此次各項演練工作都十分貼近現況，非常成功，並頒贈獎勵金。

縣長林明溱主持演習規劃報告時指出，兩岸緊張局勢持續升高，全民國防防衛動員非常有必要，為因應戰爭發生，今年特地模擬戰時狀況，力求在戰時將傷害損失減少到最低，希望縣府同仁也都能加強防災意識，事先了解應變作為，共同保障人民的生命財產安全。