　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／在日漫畫總銷售量1400萬冊　這家台灣文創公司創紀錄

▲▼友善文創副總經理兼總編輯黃宏榮與團隊。（圖／友善文創提供）

▲友善文創公司在日本累積漫畫總銷售量超過1400萬冊，寫下台灣文創公司新紀錄。（圖／友善文創提供）

記者許敏溶／台北報導

過去兩年新冠肺炎疫情蔓延全球，民生消費也大受影響，但動漫畫卻逆勢成長，「友善文創」是目前日本漫畫界最夯的台灣文創公司，因為很早就進行無紙化工作流程，加上旗下漫畫家們與編輯部團隊通力合作，信守原稿交期所累積下來信用，過去兩年疫情期間，友善文創總共在日本發行49本單行本，總銷售達到860萬冊，不僅呈現倍數成長，在日本累積總銷售量更達到1400萬冊，寫下台灣文創公司在日的銷售的新紀錄。

新冠肺炎疫情延燒全球超過兩年，這兩年來，民眾生活方式與型態大受影響，疫情讓民眾幾乎無法出國旅行，宅在家的機會變多，遠距與線上商機也大爆發，動漫畫就是其中之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2007年由王士豪成立的友善文創公司，是目前日本動漫界最夯的台灣出版社，旗下擁有多位漫畫家，最具代表性為彭傑，他是第一個在日本著名雜誌《週刊少年JUMP》有作品刊登的台灣漫畫家，其作品《時間支配者》改編為日本動畫，也創下台灣漫畫家新紀錄，目前暢銷作品《轉生賢者的異世界生活》在日本累積超過5百萬冊。

▼友善文創社長王士豪。（圖／友善文創提供）

▲▼友善文創社長王士豪。（圖／友善文創提供）

談到疫情對動漫業界影響，友善文創副總經理兼總編輯黃宏榮指出，日本從2020年3月起就受到疫情衝擊，當時因經常管制外出，還依賴紙上作業的漫畫家工作室不得不分流工作，甚至暫停工作，疫情期間還發生過知名雜誌「周刊少年JUMP」停刊狀況，日本秋葉原書店也提出來客限制等措施，導致很多日常消費行為從實體轉為線上，在漫畫產業上更明顯。

筆名「高橋美鈴」的黃宏榮表示，受到疫情影響，日本各出版社把銷售重心轉向電子平台，從日本各大漫畫出版社的財報來看，近2年漫畫的電子書銷售都大幅超過紙本書。

▼筆名「高橋美鈴」友善文創副總經理兼總編輯黃宏榮（左）。（圖／友善文創提供）

▲▼友善文創副總經理兼總編輯黃宏榮（左）。（圖／友善文創提供）

不過，友善文創並未受到疫情影響，黃宏榮表示，當初為了擺脫國際聯絡束縛，友善文創一開始就推行無紙化的工作流程，已經很習慣透過網路與國外客戶聯繫，對稿、交稿等流程也都全部透過網路進行，所以過去兩年與日本廠商聯絡幾乎不受影響，加上旗下漫畫家們與編輯部團隊通力合作，信守原稿交期所累積下來信用，除穩住紙本書銷售外，電子書與線上閱讀更因疫情而爆發性成長，也讓過去兩年整體業績逆勢成長。

黃宏榮說明，友善文創目前與日本五大漫畫出版社的集英社、講談社、SQUARE・ENIX、角川、秋田書店皆有合作連載，2022年更有兩部動畫預定播出，而在日本總銷售量（含紙本與與電子書）達到1400萬冊，而光在2020到2021的疫情期間，友善文創就在日本發行了49本單行本，兩年所有書目紙本含電子共銷售了約860萬冊，占了目前銷售總量的61%左右，這也看出友善文創在過去兩年的成長幅度。

▼彭傑代表作《轉生賢者的異世界生活》在日本累積銷售突破五百萬本，並已製作動畫。（圖／友善文創提供）

▲▼彭傑代表作《轉生賢者的異世界生活》在日本累積銷售突破五百萬本，並已製作動畫。（圖／友善文創提供）

黃宏榮舉例說，最顯著的是彭傑的作品「轉生賢者的異世界生活」，2019年底的總銷售量約約125萬冊，到2021年底累積達到500萬冊，過去兩年累積375萬冊，成長約3倍。

►這團隊幫「只會日文50音」漫畫家　在日熱賣逾千萬冊

►「理科男」黃宏榮熱愛日本動漫畫　催生15部作品在日本連載發行

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
楊繡惠登春晚影片紅翻「本人親回應了」！　2句話全網笑到黑咕
Omicron妹妹將擊敗哥哥「主宰地球」！　最新研究曝
iPhone電池健康度狂掉　避免「2種NG行為」保續航力
最短命森林遊樂園！等了12年又遇豪雨　重啟每天限500人
6塊雞塊餐免費！　他靠「麥當勞App神招」爽吃
快訊／全家旗下物流公司爆群聚！全面「暫停送貨」　配貨將延遲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

壬寅年「火氣為主」避燥熱食物！　中醫師曝養生招：4族群快看

親戚給紅包！媽傻見「燃料稅收據」　她火大公審：紅包還給單數

全家旗下物流公司爆群聚！大溪倉「暫停送貨」預購配貨將延遲

正統鹿耳門聖母廟　新春嘉年華虎你心想事成福氣來

「理科男」黃宏榮熱愛日本動漫畫　催生15部作品在日本連載發行

這團隊幫「只會日文50音」漫畫家　在日熱賣逾千萬冊

獨／在日漫畫總銷售量1400萬冊　這家台灣文創公司創紀錄

妹子「1000元刮中10萬」　超旺尾碼曝光！網羨煞：中一張也好

「Omicron妹妹將擊敗哥哥！主宰地球」　最新研究曝

過年大吃大喝好怕身材走樣？免去健身房「在家就能燃燒卡路里」6秘招快學起來

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

高雄＋8！一家3口到高雄過年 他母親也確診「新增足跡曝」

iPhone實聯制「神級工具」！　免開相機單手背面輕敲完成

西門町街頭遇舞團快閃表演　紅衣阿姨舞魂上身亂入尬舞

壬寅年「火氣為主」避燥熱食物！　中醫師曝養生招：4族群快看

親戚給紅包！媽傻見「燃料稅收據」　她火大公審：紅包還給單數

全家旗下物流公司爆群聚！大溪倉「暫停送貨」預購配貨將延遲

正統鹿耳門聖母廟　新春嘉年華虎你心想事成福氣來

「理科男」黃宏榮熱愛日本動漫畫　催生15部作品在日本連載發行

這團隊幫「只會日文50音」漫畫家　在日熱賣逾千萬冊

獨／在日漫畫總銷售量1400萬冊　這家台灣文創公司創紀錄

妹子「1000元刮中10萬」　超旺尾碼曝光！網羨煞：中一張也好

「Omicron妹妹將擊敗哥哥！主宰地球」　最新研究曝

過年大吃大喝好怕身材走樣？免去健身房「在家就能燃燒卡路里」6秘招快學起來

婆媽狂唸「天冷吹風會感冒」！醫2點破解　苦笑曝致病原因

國道多處「車多紫爆」午後11地雷路段曝！國5時速20km↓ 塞到凌晨

97歲阿嬤當「曾曾孫女」伴娘圓夢！　超感動現場曝光

過年沒坐過爸媽身邊！「大隻親生兒」深情卡位　她被遺忘超心寒

女人最愛陰莖大小曝光　醫認證「一夜情vs.選老公」標準不一樣

把握「獨處」黃金時光　3招學習做回真實自己

安那消失歌壇3年　認「身材、表演都給自己壓力」張惠妹暖心對話曝光

挺台灣獨立就別過中國新年？　梁文傑舉實例打臉：我懶得理你

費德勒看納達爾捧21冠：我是第一個開心的人　蠻牛說出感人心願

換新鈔！超吉利千元連號「剛好少777777」他氣炸　網解答真相

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

快訊／桃園本土今+7！鄭文燦公布物流公司名稱

全家物流公司爆群聚　暫停送貨

今初三溼全台！2縣市大雨　急凍10℃時間曝

「給彥彥老公」　外送員接單驚見人妻求歡

人夫突愛上蝦皮購物　妻打開「私訊內容」崩潰

過年疫情如何？　醫曝「好消息」

初三鋒面＋冷空氣報到！4天濕冷剩11°C

快訊／陸返國旅客解隔翌日發病！兒女妻弟全染疫

鹽酥雞必點竟然不是肉　「隱藏夯品」呼聲超高

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

紫南宮信眾借300　還金340萬創新紀錄

命理師曝「6壞習慣」恐招衰運：不看必犯

婆婆邀請「大咖致詞」　她怒：不想辦婚宴了了

更多熱門

相關新聞

7-11日本母公司出售旗下SOGO百貨

7-11日本母公司出售旗下SOGO百貨

日媒報導，7-11日本母公司、零售巨擘7&I控股公司正準備出售旗下陷入困境的百貨事業崇光、西武（Sogo & Seibu），以專注拓展其海外便利商店業務。

拜登最快5月訪日！讀賣：舉行「四方會談」

拜登最快5月訪日！讀賣：舉行「四方會談」

高中妹用濾鏡被轟噁　「巨乳片」吸570萬觀看

高中妹用濾鏡被轟噁　「巨乳片」吸570萬觀看

天使到林家！林志玲父親回應了

天使到林家！林志玲父親回應了

日媒曝：英相強生取消2月訪日

日媒曝：英相強生取消2月訪日

關鍵字：

友善文創漫畫彭傑王士豪日本

讀者迴響

熱門新聞

女小豬《全明星》被爆沾3男！

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

初三大凶之日！　6項禁忌一次看

楊繡惠受邀「首登央視春晚」影片曝光！真相笑翻

中華隊冬奧滑冰選手　疑穿中國隊隊服錄影

iPhone實聯制「神級工具」！相機都不用開秒完成

LINE「3方法」挖出舊帳　這招最狠一按露餡

人夫逼妻子跟好友上床！她淚崩卻無法離婚

初三是大凶日！4大禁忌一次看

快訊／桃園本土今+7！鄭文燦公布物流公司名稱

全家物流公司爆群聚　暫停送貨

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

小學生除夕燒一桌菜　媽朋友圈都炸了

4生肖4星座「明天3大時段」快買8億威力彩！

更多

最夯影音

更多
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡
曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面