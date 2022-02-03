獨／在日漫畫總銷售量1400萬冊　這家台灣文創公司創紀錄

▲友善文創公司在日本累積漫畫總銷售量超過1400萬冊，寫下台灣文創公司新紀錄。（圖／友善文創提供）

記者許敏溶／台北報導

過去兩年新冠肺炎疫情蔓延全球，民生消費也大受影響，但動漫畫卻逆勢成長，「友善文創」是目前日本漫畫界最夯的台灣文創公司，因為很早就進行無紙化工作流程，加上旗下漫畫家們與編輯部團隊通力合作，信守原稿交期所累積下來信用，過去兩年疫情期間，友善文創總共在日本發行49本單行本，總銷售達到860萬冊，不僅呈現倍數成長，在日本累積總銷售量更達到1400萬冊，寫下台灣文創公司在日的銷售的新紀錄。

新冠肺炎疫情延燒全球超過兩年，這兩年來，民眾生活方式與型態大受影響，疫情讓民眾幾乎無法出國旅行，宅在家的機會變多，遠距與線上商機也大爆發，動漫畫就是其中之一。

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2007年由王士豪成立的友善文創公司，是目前日本動漫界最夯的台灣出版社，旗下擁有多位漫畫家，最具代表性為彭傑，他是第一個在日本著名雜誌《週刊少年JUMP》有作品刊登的台灣漫畫家，其作品《時間支配者》改編為日本動畫，也創下台灣漫畫家新紀錄，目前暢銷作品《轉生賢者的異世界生活》在日本累積超過5百萬冊。

▼友善文創社長王士豪。（圖／友善文創提供）

談到疫情對動漫業界影響，友善文創副總經理兼總編輯黃宏榮指出，日本從2020年3月起就受到疫情衝擊，當時因經常管制外出，還依賴紙上作業的漫畫家工作室不得不分流工作，甚至暫停工作，疫情期間還發生過知名雜誌「周刊少年JUMP」停刊狀況，日本秋葉原書店也提出來客限制等措施，導致很多日常消費行為從實體轉為線上，在漫畫產業上更明顯。

筆名「高橋美鈴」的黃宏榮表示，受到疫情影響，日本各出版社把銷售重心轉向電子平台，從日本各大漫畫出版社的財報來看，近2年漫畫的電子書銷售都大幅超過紙本書。

▼筆名「高橋美鈴」友善文創副總經理兼總編輯黃宏榮（左）。（圖／友善文創提供）

不過，友善文創並未受到疫情影響，黃宏榮表示，當初為了擺脫國際聯絡束縛，友善文創一開始就推行無紙化的工作流程，已經很習慣透過網路與國外客戶聯繫，對稿、交稿等流程也都全部透過網路進行，所以過去兩年與日本廠商聯絡幾乎不受影響，加上旗下漫畫家們與編輯部團隊通力合作，信守原稿交期所累積下來信用，除穩住紙本書銷售外，電子書與線上閱讀更因疫情而爆發性成長，也讓過去兩年整體業績逆勢成長。

黃宏榮說明，友善文創目前與日本五大漫畫出版社的集英社、講談社、SQUARE・ENIX、角川、秋田書店皆有合作連載，2022年更有兩部動畫預定播出，而在日本總銷售量（含紙本與與電子書）達到1400萬冊，而光在2020到2021的疫情期間，友善文創就在日本發行了49本單行本，兩年所有書目紙本含電子共銷售了約860萬冊，占了目前銷售總量的61%左右，這也看出友善文創在過去兩年的成長幅度。

▼彭傑代表作《轉生賢者的異世界生活》在日本累積銷售突破五百萬本，並已製作動畫。（圖／友善文創提供）

黃宏榮舉例說，最顯著的是彭傑的作品「轉生賢者的異世界生活」，2019年底的總銷售量約約125萬冊，到2021年底累積達到500萬冊，過去兩年累積375萬冊，成長約3倍。

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