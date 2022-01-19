《斯卡羅》進軍國際主角要換李仙得？文策院：思考投資者思維

▲有投資者認為，《斯卡羅》主角若換成「李仙得」，更有機會進軍國際。（圖／公視提供）

記者林育綾／台北報導

歷史劇《斯卡羅》在去年熱播引起關注，而有不具名投資者提到，若這齣劇要進軍國際，主角換成「李仙得」可能更好。文策院院長李明哲表示，若換成李仙得，不見得就不是一個台灣故事，很多時候不是「魚與熊掌二擇一」的問題，而文策院在做的努力，就是將許多專案從「創作者思維」轉成「投資者、經營者思維」，助攻國內產業。

文策院院長李明哲今（19）日提到，自2019文策院成立後，國發基金投資與民間共投投資總額明顯升高，而談到「投資」，他也明說，投資思考的領域和支持創作不一樣，這段期間文策院做的很多努力，就是將每個案子從「創作者思維」轉換成「投資者、經營者思維」。他說明，「創作者思維」比較專注於談作品本身；而「投資」跟「補助」也不一樣，投資需要明顯獲利。

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▲歷史劇《斯卡羅》在去年播出時形成話題。（圖／公視提供）

李明哲透露，曾有不具名的投資者表示，《斯卡羅》如果要進軍國際市場，主角換成李仙得可能更好。不過也有人質疑，台灣人想說台灣人的故事，這樣是否會本末倒置？李明哲認為，如果換成李仙得的視角，不覺得這麼做就不是一個台灣故事。

他說明，韓國已經為我們示範許多案例，像是《大長今》等劇，有時候這並非「魚與熊掌二擇一」的問題，並不是大家想的直接衝突。不過，試著跟不同文化、多元觀點討論，會是好事。

他也提到，要能助攻文化影視娛樂等產業，將其帶動成長，最重要的就是「產銷平衡」，不能光是專注在「產業」部分點火，「銷」也是重點，如果大量資金投入影視產業，等於產業端點火太多，銷售卻跟不上時，一旦投資方賺不到錢，以後就不敢投入了。因此，投資雖然看起來是很好工具，實際很多問題要克服。