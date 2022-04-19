「健身房3劑疫苗令」急就章　業者喊活不下去：合約糾紛誰負責？

▲健身房業者出席「防疫要雙贏，不要急就章！急上路的健身房強制第三劑配套在哪裡？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

中央流行疫情指揮中心規定，4月22日起進入健身房需接種滿三劑疫苗，引發輿論砲轟。包括世界健身俱樂部（World Gym）、健身工廠、Curves、全真瑜珈等業者19日舉行記者會，痛批政策把健身產業與「八大行業」相提並論，倉促上路、急就章，且多數健身房均採會員制可掌握足跡，政策並不合理，呼籲衛福部長陳時中應該親自來健身房看看，提出相關配套，「否則大家都要活不下去了」。

台灣民眾黨立法院黨團今天上午舉行「防疫要雙贏，不要急就章！急上路的健身房強制第三劑配套在哪裡？」記者會。台灣民眾黨立委高虹安砲轟，此次禁令首當其衝就是健身產業，很多健身房的會員在合約期限內卻恐無法去健身房，這個合約糾紛、賠償責任要誰來付？

高虹安諷刺說，請陳時中在頒布禁令前，先了解健身產業狀況，因為多數健身房都是會員制，比其他地方更能掌握接觸人士、進行疫調追蹤，呼籲指揮中心應該提出更有「邏輯」的方式，不要說不清楚配套措施、為什麼要這樣做就上路，否則最後受害的還是業者及民眾。

新北市健身房商業同業公會理事長周慶安指出，去年在疫情衝擊下，健身房配合停業政策，至今只回流7成人流，根據其統計，大約有30%會員尚未接種第三劑疫苗，無法在4天內完成接種，呼籲指揮中心應該提出配套措施，例如戴口罩、推廣打第三劑疫苗等，所有業者都可以配合，但前提是要給時間，並指不該把健身產業與八大行業劃上等號，「這是我們最痛苦的，我們是快樂、健康、揮灑汗水的地方」，政府應該讓喜歡運動的人有更好的舞台。

世界健身俱樂部（World Gym）公關廖容瑩代表發言說，業者非常配合政府防疫指引，但為什麼現在已經花錢購買會籍的消費者要受到限制？未來若發生衝突該怎辦？誰來負擔消費糾紛？這些都不該由產業來概括承受，「為什麼今天把我們看成八大行業？這是不公平的」。

健身工廠公關經理吳幸樺痛批，該政策公布非常匆促、急就章，健身產業去年疫情期間已經面臨「海嘯第一排」，後來疫情趨緩還在苟延殘喘，現在又將面臨「打第三劑才能進健身房」的衝擊，呼籲陳時中可以來健身房看看業者有多落實防疫政策。

全真瑜珈健身行銷部經理王維寧說，健身產業是防疫的「乖寶寶」，依照規定進行清消、停業，因為是健康的產業，也非常樂意配合政府的政策，但很多會員因為沒有打第三劑，無法進健身房運動，「我們會面臨到真的生存危機」，且也無法強制員工打第三劑才來上班。

Curves執行長林宏遠直言，指揮中心應該提出配套，例如鼓勵與業者合作，鼓勵大家打第三劑疫苗，而不是做最壞示範，「否則大家都要活不下去了」。

對此，衛福部代表會中僅說，因為健身房的目的事業主管機關是體育署，配套措施請體育署回應比較適當；體育署代表則說，現在努力與中央流行疫情指揮中心溝通，詢問是否可以給業者一些配套措施，看看有什麼方式可以幫助業者和消費者，降低雙方衝突。