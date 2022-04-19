她外帶60元滷肉飯打開「全白的」　老闆1點超用心被讚翻

記者黃翊婷／綜合報導

外食族或多或少都遇過店家給錯餐或少給餐點的狀況，宜蘭一名女網友在臉書PO文表示，17日外帶2碗滷肉飯回家，結果一打開竟然只有滿滿的白飯，讓她超級傻眼。不過，大多數網友看到「白飯本尊」，紛紛留言歪樓並稱讚老闆的白飯煮得很用心，「看起來就很香、很Q、很好吃的樣子！」

▲原PO買到沒有滷肉的滷肉飯。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，17日在宜蘭某小吃店買了2碗小份的滷肉飯，沒想到回家打開餐盒，裡面竟然只有白飯，相當於花了60元只買到2碗白飯，讓她超級傻眼，「老闆，我的『滷肉』呢？我哭。」

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文章公開後，網友們紛紛留言開玩笑，「這是滷肉風味的米飯」、「滷肉逃走了」、「國王的滷肉飯」、「如果是1碗的話，有可能是不小心忘記，要是2碗都沒有滷肉，那就是真的忘記了」、「我也有過，配菜都擺了，就是沒滷肉啊」、「我有一次買雞腿飯沒有雞腿，更慘」。

還有不少網友發現另一個亮點，並留言大讚老闆其實很用心，「白飯煮得很好」、「晶瑩剔透的，我愛這種白飯」、「白飯有用心」、「這白飯煮得真的好讚！看起來就很香、很Q、很好吃的樣子」。

而原PO也在文末補充道，事後打電話向店家告知買到沒有滷肉的滷肉飯，老闆的處理方式也很有誠意，「老闆說下次去不管多久，記得告知一聲，下次請我吃滷肉飯。」