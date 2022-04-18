正妹遺傳「棒槌大拇指」！國中時超常被笑　網長知識：很可愛

▲原po現在不自卑，欣然接受擁有「棒槌大拇指」。（圖／陳鈺動授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友因為遺傳，大拇指外觀激似棒槌，害她國中時期經常被嘲笑，或被誤會是發生過意外，不過她正能量分享，並表示「就是無法當手模和買一般指甲貼片而已。」沒想到，文章狂吸網友按讚，紛紛鼓勵她「很可愛欸！」

「想問有多少人也遺傳棒槌大拇指？」女網友在爆廢公社發文提到，因為大拇指的形狀，國中時常被男生嘲笑，不過長大後倒是還好，只是會被別人誤會，曾出過意外被截斷之類的，而缺點大概就是無法當漂亮的手模，也無法買一般的指甲貼片。

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原po直言，這是整個骨頭問題，不是單純指甲而已，「我只有大拇指這樣，所以蓋大拇指的印章是一個圓形，至於其他手指頭、腳趾都正常，還有些人是只有單手大拇指有。」

事實上，原po的情況是患有短指症，這是一種常染色體顯性遺傳病，主要症狀為手指、腳趾中的跖骨短小甚至消失，母親與子女同為病患的情況很普遍，一般多發於女性、單側多於雙側，而左右分別則不大。

▲短指症主要是遺傳。（圖／陳鈺動授權引用）

沒想到，貼文一出引來上千網友的鼓勵，表示「挺可愛的阿」、「聽說有這種大拇指的人，都是帥哥美女」、「放心一個成熟的男生，不會只看你的手指頭」、「我美甲師，雖然不多...但有碰過一些客人的手指頭也是這樣的，然後我發現朴信惠也是」、「我更羨慕樓主有漂亮的五官」。

同時也釣出有同樣情況的人，直呼「來簽到！兩隻手都是」、「你不孤單」、「梅根福克斯的手也是這樣～乾淨整齊就美」、「我也是，我以前超怕別人看我的手，每次看到都會被笑，現在做美甲讓它不要這麼明顯（從正面），但還是很怕別人看，身邊的人也好少長這樣的」、「終於不孤單了」、「每次去做指甲，美甲師都以為我是大拇指被截斷過」。

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