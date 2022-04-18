2支香燒出「ㄇ字型」！全場嗨喊快簽威力彩　有人見1細節怕爆

▲香還在燃燒，香灰竟然在頂端倒成「ㄇ」字型。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些人家中會安奉神明及祖先牌位，並定期上香。就有網友發現，自家佛堂香爐竟出現奇特畫面，只見2支香正在燃燒中，但燒過的一段香灰竟然倒在一起，形成一個「ㄇ」字型。照片一出，就有人聯想到這會不會是今晚威力彩的明牌，笑呼是祖先的暗示；也有人想到經典港片哏，貼出「九叔」哏圖留言，提醒要小心為上。

這位網友在臉書「●【爆廢公社】●」貼出照片，「香灰掉下來，然後剛好被隔壁柱香頂住，形成ㄇ字型的或然率（機率）是多少呢？」就有人秒留言，「01、10簽起來？？」「這可以逼幾號？快！威力彩。」「祖先報明牌了！！還不快去。」原來是威力彩連17槓，今（18）日將開獎，頭獎金額上看8億元，難怪讓網友群起猜明牌。

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▲原PO的貼文吸引超過7千人按讚。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

不過，也有人注意到香爐中插著3支清香，燒成了「1長2短」，就想起香港殭屍電影系列爆紅的「殭屍道長」林正英，其角色九叔很經典的一句話，「人忌三長兩短，香忌兩短一長」、「正英師傅說，香最忌兩短一長」，還貼出電影畫面截圖，提醒他要小心，「家中出此香，必有人喪。」

▲有網友想起九叔的經典名言，直呼怕爆。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

另外，也有網友貼出「香譜圖」，自稱有在從事民俗活動諮詢，恭喜原PO「好事耶！桃花，愛人成功。」還有人指出，香燃燒出來的樣子，看起來很像「長生香」或「天地香」，意思分別為「三日內，有人來相邀請」、「天地採香，急焚香火」。