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小學生靠「萬用神句」破解4造句　5千人認證當工程師的料！

記者黃翊婷／綜合報導

小學生創意造句經常讓爸媽、老師哭笑不得，一名媽媽日前在臉書PO出兒子的功課，只見4題不一樣的照樣造句都被他用「萬用神句」破解，通通只寫下雨、打雷很可怕，讓超過5000名網友笑翻，並留言認證他未來應該是當工程師的料。

小學生超狂造句靠「萬用神句」破解，5千人認證工程師的料。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO分享兒子的造句。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」17日的文章中提到，「我家兒子到底覺得下雨、打雷有多恐怖？」而在附上的照片中，只見4題照樣造句題目分別為「不單……還……」、「不只……還……」、「除了……之外……」、「不但……還……」，孩子的回答則是「今天不單下大雨，還打雷，真可怕」、「今天不只下雨，還打雷，真恐怖」、「今天除了下大雨之外，還打雷，真是恐怖」、「今天不但下大雨，還打雷，真恐怖」。

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文章公開之後，吸引超過5000名網友按讚，並紛紛留言稱讚原PO的兒子很聰明，「萬用神句」、「很聰明，完全不用擔心會寫錯字跟想不到答案」、「打雷、下雨、真恐怖，經典組合」、「感覺長大是個寫報告的人才」、「當工程師的料，同一個模組換個皮就好」、「可以考慮當網路作家，一件事情多種描述」。

原PO也在留言區回覆，兒子喜歡數學，討厭寫作文，以前寫造句都要想很久，希望能寫出最好的答案，但不知道什麼時候突然開竅了，覺得寫再好也是那樣的分數，不要寫錯被扣分就好，結果就想出這個方法。

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