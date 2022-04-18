佛心早餐店最貴45元！價目表曝　在地人求低調：要等半小時

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友17日在臉書分享台中某間早餐店的價目表，並大讚老闆超佛心，每次回家都一定要吃。只見價目表上有漢堡、三明治、飲料、鍋燒意麵等品項，價格最高的也才45元，讓不少網友直呼太扯；還有在地人透露，這間店的鍋燒意麵很好吃，沒有打電話預訂至少都要等半小時以上。

▲早餐店的價目表。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」PO出一張照片，是某早餐店的價目表，販賣的品項包含漢堡、三明治、厚片、雞塊、熱狗和飲料，還有鍋燒意麵、鍋燒烏龍麵等鍋燒系列，最貴的品項是鍋燒系列，都是一碗45元。

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原PO說，這間早餐店的老闆真的很佛心，價格便宜又好吃，所以每次回家都一定要吃。文章公開之後，吸引許多網友留言表示真的佛心，還有人敲碗詢問地址，「身在國外的我好想跟老闆說，麻煩通通來一份」、「這也太便宜了吧」、「台北人吃不到」、「第一次看到早餐店沒有蛋餅類」、「拜託請偷偷吿訴我（店址），我不會跟別人說」、「根本就是20多年前的價格」。

很快就有在地網友認出來，這是一間位於台中大甲的早餐店，還有人希望網友別再把店家PO出來，因為越來越多人知道後，平時光是排隊等餐就要半小時。另外，最多在地人推薦的餐點是鍋燒意麵，沒有事先打電話預訂，通常都要等半小時以上，「這間是被早餐店耽誤的鍋燒意麵店，前幾天才去買，可以」、「上次不小心買到大份的鍋燒意麵，整個飽到天靈蓋」。