外送員砍按摩女19刀「幾乎斷頸」　檢求處死刑...一審判決出爐

▲男子潘秉侑（中）涉強盜殺害越籍按摩女，卻以幼女哭著找爸爸為由求交保。（資料照／記者邱中岳攝）

記者黃哲民／台北報導

北市一名外送員潘秉侑去年（2021年）涉連揮19刀砍殺一名黎姓越南籍按摩女子，被害人喪命幾乎斷頸，潘男到案始終否認意圖謀財害命，辯稱性交易糾紛遭對方打耳光，理論時拿刀誤傷對方，檢方指控潘男赴約前刻意先買刀，以「邪惡、殘酷」方式殺害只為了賺幾千元的被害人，建請法官判死，台北地院審結，今依強盜殺人罪判潘男無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

潘男（36歲）到案被羈押至今，他今沒出庭聆判，北院最後一次開庭時，潘男堅稱買刀是因為「刀子精緻，比較好看」，要帶回家用，潘男更辯稱他雖拿走被害人手機和3500元，但他是臨時起意「竊盜」財物，後因被害人打他2巴掌，爭吵而失手「殺人」，不該用只能判無期徒刑或死刑的強盜殺人重罪論處。

至於被控取走被害人一條珍藏的金鍊子，潘男否認到底，當庭嗆檢方：「麻煩提出證據啦！證明我有拿！」不能東西不見就懷疑到他身上。潘男宣稱想對被害人家屬說「對不起」，他很抱歉也很懺悔，他不是不肯賠償彌補，可是法官一直不准他交保先去工作賺錢，與其被羈押在監所「虛度光陰」，希望給他一次機會。

▲檢方批潘男行兇手段「邪惡、殘酷」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

檢方指被害人雖為「一樓一鳳」的特種行業女子，但遺體沒有性行為跡象，且潘男案發前積欠地下錢莊債務、每月入不敷出，不但有犯罪動機，和被害人碰面前也確實先去買刀隨身，可見是預謀犯案，因搜刮財物時被發現，所以殺人滅口，應以強盜殺人罪論處。

檢方指被害人服務客人只賺幾千元，不幸命喪刀下，家屬情何以堪，潘男以「邪惡、殘酷方式犯罪」，行兇後一走了之，到案不認罪也沒賠償，僅一再要求交保，被駁回就提起抗告，態度惡劣，建請判死。被害人越南家屬在台委任律師表示，知道潘男根本沒錢，所以沒提告求償，尊重法院判決。

從事外送工作的潘男去年5月11日，到北市林森北路本案越籍按摩女子工作室，涉持水果刀刺死對方。檢警驗屍發現被害人身中19刀，其中17刀集中脖子、幾乎斷頸，潘男到案辯稱自己沒砍那麼深，「應該是別人砍的」，但被查出行兇後取走被害人財物，加上被害人遺體顯示遇害前沒有性行為，檢方認定潘男謀財害命，依強盜殺人罪嫌起訴。

潘男在本案一審審理時淚求交保，聲稱2名幼女常哭著找爸爸，他的母親心力交瘁，有輕生念頭，他自己車禍腿傷需要治療等，希望法官准他先去工作賺錢賠償被害人家屬，並讓他安頓自己家人，法官始終沒採納。