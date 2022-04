中研院研究員曝「BNT疫苗」兒童真實數據：這種疫苗還寄望什麼？

▲輝瑞/BNT疫苗使用於兒童的真實數據。(圖/翻攝自Facebook/Michelle Ho)



記者林彥臣/綜合報導

中央流行疫情指揮中心17日宣布,6至11歲兒童可施打半劑莫德納,引發許多家長反彈,質疑為何不選用BNT疫苗。對此中研院「生醫所研究員」何美鄉就在臉書上,曝光BNT疫苗用在兒童的真實數據,直言,「要不到的都比較好

Grass is always greener on the other side」。

何美鄉臉書發文表示,BNT 疫苗在5-12歲兒童的效益原本就不如12-17歲,原因可能是因為劑量減成1/3。

何美鄉強調,原本在5-12歲就僅只5成不到效益,居然快速下降,3周後僅剩平均12%,「這樣的疫苗你還寄望什麼?你還一直要政府去買?」

何美鄉補充數據來源,為紐約州的真實世界資料,是依據分析85萬12-17歲及36萬5-12歲施打兩劑的結果 ,此文仍未歷經同儕評審。

何美鄉在臉書發另一篇文補充,簡單說,莫得那兒童疫苗50ug 通過EUA的條件是,抗體校價與成人相當,這是真正的免疫橋接,畢竟50ug莫得那的效力一定比10ug輝瑞高,沒有什麼魔法。

何美鄉強調,天下沒有免費的午餐,高劑量、高效益、高副作用,面對COVID、所有的選擇都要有一些妥協,調整一下我們的心理狀態,才是上策。