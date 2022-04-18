中研院研究員曝「BNT疫苗」兒童真實數據：這種疫苗還寄望什麼？

▲輝瑞／BNT疫苗使用於兒童的真實數據。（圖／翻攝自Facebook／Michelle Ho）



記者林彥臣／綜合報導

中央流行疫情指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，引發許多家長反彈，質疑為何不選用BNT疫苗。對此中研院「生醫所研究員」何美鄉就在臉書上，曝光BNT疫苗用在兒童的真實數據，直言，「要不到的都比較好

Grass is always greener on the other side」。

何美鄉臉書發文表示，BNT 疫苗在5-12歲兒童的效益原本就不如12-17歲，原因可能是因為劑量減成1/3。

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何美鄉強調，原本在5-12歲就僅只5成不到效益，居然快速下降，3周後僅剩平均12％，「這樣的疫苗你還寄望什麼？你還一直要政府去買？」

何美鄉補充數據來源，為紐約州的真實世界資料，是依據分析85萬12-17歲及36萬5-12歲施打兩劑的結果 ，此文仍未歷經同儕評審。

何美鄉在臉書發另一篇文補充，簡單說，莫得那兒童疫苗50ug 通過EUA的條件是，抗體校價與成人相當，這是真正的免疫橋接，畢竟50ug莫得那的效力一定比10ug輝瑞高，沒有什麼魔法。

何美鄉強調，天下沒有免費的午餐，高劑量、高效益、高副作用，面對COVID、所有的選擇都要有一些妥協，調整一下我們的心理狀態，才是上策。