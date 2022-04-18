即時民調／33%家長不敢給孩童打疫苗　超過7成「非BNT不打」

▲新冠疫情連環爆，本土確診人數屢創新高，台北車站再現接種疫苗人潮。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃君瀚／綜合報導

《ETtoday新聞雲》今（18）日下午舉辦「兒童疫苗施打」線上民調，截至晚間6時，共回收1756份有效回答，其中有33%民眾反對讓家中12歲以下孩童接種疫苗。另外若只看有施打意願的家長，廠牌以BNT最受歡迎，比例高達76.6%。

根據線上民調結果，共有578人（33%）不願意讓家中孩童接種疫苗，其餘1178人（67%）則表示有意願。

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若單獨檢視願意施打疫苗的1178人，家長最想讓孩子接種BNT，高達902人（76.6%）；其次為不挑品牌的「有什麼疫苗打什麼」，有191人（16.2%）；而有望最快開放的莫德納則僅81人（6.9%）支持。

中央流行疫情指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，兩劑施打間隔28天，引發許多家長反彈。對此，衛福部長陳時中在立院接受堵訪時表示，都是根據相關報告作出的決定，不適症狀從實驗計畫來看跟成人差不多。

陳時中在記者會中表示，國人雖然都以BNT代替輝瑞/BNT，但其實兒童分裝小劑型疫苗只有輝瑞生產，而BNT只授權上海復星公司有陸、港、澳、台銷售權，因此無法直接買。指揮中心日前已與BNT、輝瑞與上海復星進行四方會談，因牽涉三家利潤分配，目前尚無結果，期間民間一直有協助，「對我們來說只要買得到都可以」。