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本土+1390例　確診活動史都在這！17縣市「88張足跡」一次看

▲屏東相關足跡清消。（圖／屏東縣政府提供）

▲本土疫情大爆發。（圖／屏東縣政府提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增1390例本土個案，另增90例境外移入。其中，本土1390例分布19縣市，當中以新北市500例最多，接著是台北市270例、桃園市187例、基隆市115例。稍早，多個縣市也紛紛公布確診足跡，《ETtoday新聞雲》整理出今日資訊，一次掌握各縣市疫調足跡。

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今日本土個案個案分佈為新北市（500例），台北市（270例），桃園市（187例），基隆市（115例），宜蘭縣（68例），花蓮縣（57例），台中市（41例），高雄市（31例），台南市及屏東縣（各21例），新竹市（20例），台東縣（14例），新竹縣（13例），嘉義縣（10例），南投縣（7例），雲林縣（6例），苗栗縣（5例），彰化縣（3例），澎湖縣（1例）。相關疫情調查持續進行中，各縣市也陸續公布足跡，目前有公布的如下：

●基隆市

▲0418基隆確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

▲0418基隆確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

▲0418基隆確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

▲0418基隆確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

▲0418基隆確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

▲0418基隆確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

▲0418基隆確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

▲0418基隆確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

▲0418基隆確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

▲0418基隆確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

▲0418基隆確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

▲0418基隆確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

▲0418基隆確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

▲0418基隆確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

●新北市

新北市政府已表明，目前社區感染呈多點傳播，確診數達千人後便不再公布足跡。雖然不再公布足跡，但已啟動輕症居家照護計畫，強調所有防疫工作持續進行。

●台北市

▲▼台北市疫情足跡。（圖／台北市府提供）

▲▼台北市疫情足跡。（圖／台北市府提供）

▲▼台北市疫情足跡。（圖／台北市府提供）

▲▼台北市疫情足跡。（圖／台北市府提供）

▲▼台北市疫情足跡。（圖／台北市府提供）

▲▼台北市疫情足跡。（圖／台北市府提供）

▲▼台北市疫情足跡。（圖／台北市府提供）

▲▼台北市疫情足跡。（圖／台北市府提供）

▲▼台北市疫情足跡。（圖／台北市府提供）

▲▼台北市疫情足跡。（圖／台北市府提供）

▲▼台北市疫情足跡。（圖／台北市府提供）

▲▼台北市疫情足跡。（圖／台北市府提供）

▲▼台北市疫情足跡。（圖／台北市府提供）

▲▼台北市疫情足跡。（圖／台北市府提供）

●桃園市

▲▼0418桃園足跡。（圖／桃園市政府提供）

●新竹縣

▲▼新竹縣政府公布足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼新竹縣政府公布足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼新竹縣政府公布足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼新竹縣政府公布足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼新竹縣政府公布足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝）

●新竹市

▲新竹市公布足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝）

●苗栗縣

▲▼0418苗栗足跡。（圖／徐耀昌加油讚 ）

▲▼0418苗栗足跡。（圖／徐耀昌加油讚 ）

▲▼0418苗栗足跡。（圖／徐耀昌加油讚 ）

▲▼0418苗栗足跡。（圖／徐耀昌加油讚 ）

▲▼0418苗栗足跡。（圖／徐耀昌加油讚 ）

▲▼0418苗栗足跡。（圖／徐耀昌加油讚 ）

▲▼0418苗栗足跡。（圖／徐耀昌加油讚 ）

●台中市

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

●彰化縣

▲彰化4月18日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供）

●南投縣

▲南投縣18日新增7例確診個案。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣18日新增7例確診個案。（圖／南投縣政府提供）

●雲林縣

▲雲林縣政府衛生局長曾春美說明今（18）日疫情。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府衛生局長曾春美說明今（18）日疫情。（圖／記者蔡佩旻攝）

●嘉義縣

▲▼0418嘉義縣足跡。（圖／翁章梁 Weng Chang-Liang）

▲▼0418嘉義縣足跡。（圖／翁章梁 Weng Chang-Liang）

▲▼0418嘉義縣足跡。（圖／翁章梁 Weng Chang-Liang）

●嘉義市

今日無公共足跡史

●台南市

▲台南市長黃偉哲公布台南新增22名確診個案，軍營相關接觸者4例、阿妹演唱會相關及衍生個案4例及高雄雅閣會館、宜蘭進香團、學校等舊播鏈外，還有5例感染源疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南新增22名確診個案，軍營相關接觸者4例、阿妹演唱會相關及衍生個案4例及高雄雅閣會館、宜蘭進香團、學校等舊播鏈外，還有5例感染源疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南新增22名確診個案，軍營相關接觸者4例、阿妹演唱會相關及衍生個案4例及高雄雅閣會館、宜蘭進香團、學校等舊播鏈外，還有5例感染源疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南新增22名確診個案，軍營相關接觸者4例、阿妹演唱會相關及衍生個案4例及高雄雅閣會館、宜蘭進香團、學校等舊播鏈外，還有5例感染源疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南新增22名確診個案，軍營相關接觸者4例、阿妹演唱會相關及衍生個案4例及高雄雅閣會館、宜蘭進香團、學校等舊播鏈外，還有5例感染源疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南新增22名確診個案，軍營相關接觸者4例、阿妹演唱會相關及衍生個案4例及高雄雅閣會館、宜蘭進香團、學校等舊播鏈外，還有5例感染源疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南新增22名確診個案，軍營相關接觸者4例、阿妹演唱會相關及衍生個案4例及高雄雅閣會館、宜蘭進香團、學校等舊播鏈外，還有5例感染源疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南新增22名確診個案，軍營相關接觸者4例、阿妹演唱會相關及衍生個案4例及高雄雅閣會館、宜蘭進香團、學校等舊播鏈外，還有5例感染源疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南新增22名確診個案，軍營相關接觸者4例、阿妹演唱會相關及衍生個案4例及高雄雅閣會館、宜蘭進香團、學校等舊播鏈外，還有5例感染源疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南新增22名確診個案，軍營相關接觸者4例、阿妹演唱會相關及衍生個案4例及高雄雅閣會館、宜蘭進香團、學校等舊播鏈外，還有5例感染源疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南新增22名確診個案，軍營相關接觸者4例、阿妹演唱會相關及衍生個案4例及高雄雅閣會館、宜蘭進香團、學校等舊播鏈外，還有5例感染源疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

●高雄市

▲▼高雄4/18確診足跡。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄4/18確診足跡。（圖／高雄市衛生局提供）

●屏東縣

▲▼0418屏東足跡。（圖／屏東縣政府）

▲▼0418屏東足跡。（圖／屏東縣政府）

▲▼0418屏東足跡。（圖／屏東縣政府）

▲▼0418屏東足跡。（圖／屏東縣政府）

▲▼0418屏東足跡。（圖／屏東縣政府）

▲▼0418屏東足跡。（圖／屏東縣政府）

▲▼0418屏東足跡。（圖／屏東縣政府）

▲▼0418屏東足跡。（圖／屏東縣政府）

●宜蘭縣

▲▼0418宜蘭足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）

▲▼0418宜蘭足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）

●花蓮縣

▲▼0418花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府）

▲▼0418花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府）

▲▼0418花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府）

▲▼0418花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府）

▲▼0418花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府）

▲▼0418花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府）

▲▼0418花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府）

▲▼0418花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府）

●台東縣

▲▼0418台東足跡。（圖／台東縣政府）

▲▼0418台東足跡。（圖／台東縣政府）

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