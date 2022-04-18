本土+1390例　確診活動史都在這！17縣市「88張足跡」一次看

▲本土疫情大爆發。（圖／屏東縣政府提供）



網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增1390例本土個案，另增90例境外移入。其中，本土1390例分布19縣市，當中以新北市500例最多，接著是台北市270例、桃園市187例、基隆市115例。稍早，多個縣市也紛紛公布確診足跡，《ETtoday新聞雲》整理出今日資訊，一次掌握各縣市疫調足跡。

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今日本土個案個案分佈為新北市（500例），台北市（270例），桃園市（187例），基隆市（115例），宜蘭縣（68例），花蓮縣（57例），台中市（41例），高雄市（31例），台南市及屏東縣（各21例），新竹市（20例），台東縣（14例），新竹縣（13例），嘉義縣（10例），南投縣（7例），雲林縣（6例），苗栗縣（5例），彰化縣（3例），澎湖縣（1例）。相關疫情調查持續進行中，各縣市也陸續公布足跡，目前有公布的如下：

●基隆市

●新北市

新北市政府已表明，目前社區感染呈多點傳播，確診數達千人後便不再公布足跡。雖然不再公布足跡，但已啟動輕症居家照護計畫，強調所有防疫工作持續進行。

●台北市

●桃園市

●新竹縣

●新竹市

●苗栗縣

●台中市

●彰化縣

●南投縣

●雲林縣

●嘉義縣

●嘉義市

今日無公共足跡史

●台南市

●高雄市

●屏東縣

●宜蘭縣

●花蓮縣

●台東縣