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大陸 大陸焦點 特派現場

多地封城！陸第一季GDP年增速4.8％　3月失業率創近2年新高

▲▼大陸疫情,新冠疫情,上海疫情。（圖／視覺中國）

▲今年以來，西安市、吉林省、深圳市、上海市等地均實施過封控管理。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

今年以來大陸多地因疫情實施封控，經濟受挫程度備受外界關注。大陸當局今（18）早介紹，第一季國內生產總值27兆178億元（人民幣，下同，約新台幣124兆），按年增長4.8％，低於市場預期。就業市場也出現壓力，失業率平均值為5.5%， 3月失業率5.8％，為2020年5月以來的最高水準。

大陸國務院新聞辦今早舉行一季度國民經濟運行情況新聞發佈會，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉介紹，初步核算，今年一季度國內生產總值27兆0178億元，按不變價格計算，按年增長4.8%，比2021年四季度按月增長1.3%。

他接著指出，分產業看，第一產業增加值1兆0954億元，按年增長6.0%；第二產業增加值10兆6187億元，按年增長5.8%；第三產業增加值15兆3037億元，增長4.0%。

不過，失業率有所上升，第一季度大陸全國城鎮新增就業285萬人，失業率平均值為5.5%。其中，3月份失業率為5.8%，比上月上升0.3個百分點，為2020年5月以來的最高水準，高於2月的5.5％。

具體來看，本地戶籍人口調查失業率為5.6%；外來戶籍人口調查失業率為6.3%，其中外來農業戶籍人口調查失業率為5.9%；16-24歲、25-59歲人口調查失業率分別為16.0%、5.2%；31個大城市城鎮調查失業率為6.0%。

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