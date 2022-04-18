這類人快去打第4劑！　美疫苗權威曝最新數據：有效預防重症

▲傑哈建議，60歲以上民眾應該接種第4劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

白宮新冠肺炎應對協調官員傑哈博士（Ashish K. Jha）17日表示，根據以色列「具有可信度」的最新數據，他強力推薦60歲以上民眾接種第4劑新冠疫苗，因為可以大幅降低老年人引發重症與死亡的機率。美國3月底才剛批准50歲以上民眾接種第4劑疫苗，而傑哈也建議，50至59歲民眾可以先諮詢醫師再決定是否接種。

根據《紐約時報》報導，布朗大學公共衛生學院院長傑哈博士3月被指派為白宮新冠肺炎應對協調官員，為了完成這項臨時任務，他也暫時向校方告假。傑哈17日接受《福斯周日新聞》採訪時，被問到是否應該施打第4劑疫苗。對此，他表示，以色列一份「值得令人信服」的最新數據證實，接種第4劑疫苗能夠大幅減少老年人染疫、重症或死亡的機率。

▲美國批准50歲以上民眾接種第4劑。（圖／路透）



美國FDA指出，擁有高傳染力的Omicron亞變種BA.2將成為美國當地的主流病毒，因此在3月29日批准50歲以上民眾接種第4劑輝瑞或莫德納疫苗，以增強人們日漸減弱的免疫力，防止疫情再起。

傑哈則表示，以色列的最新研究顯示，第4劑疫苗能夠為60歲以上民眾提供強而有力的保護，特別是預防重症。他指出，人們在接種第3劑疫苗的3個月後施打第4劑，的確能有效提高防護力，因此他極力推薦60歲以上民眾接種。

以色列1月才剛批准60歲以上或高風險族群施打第4劑輝瑞疫苗，因此這項來自以色列的研究暫時還沒有提供關於60歲以下族群的有效性數據。

傑哈在另一個節目中指出，雖然FDA批准50歲以上民眾接種第4劑，但他建議50至59歲的民眾在施打第4劑以前，可以先向醫師諮詢，判斷相關風險，再決定是否接種。

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