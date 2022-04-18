花蓮+57！部立花蓮醫院增13確診　慶豐年滿月酒再擴及11人

記者郭玗潔／花蓮報導

指揮中心18日宣布台灣新增1390例本土病例，再創歷史新高。其中花蓮新增57例，各為小加拿大美語4例、部立花蓮醫院13例、外縣市婚宴群聚11人、婚宴5人、外縣市5人，還有19人在疫調中。

▲0418花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐榛蔚在記者會上宣布，小加拿大美語有4人，原本就在居隔名單中，由陰轉陽；花蓮醫院增加13人，包含醫護人員與其家人，12位原本就居隔中，其中1位是病患回診拿藥感染。

另外，到外縣市參加婚宴染疫後，在花蓮參加滿月酒群聚部分，共延伸11人。昨日爆出的慶豐年餐廳廚師、服務人員染疫案例共4人，源頭也是參加滿月酒。其中案35677是慶豐年工作者，參加滿月酒染疫後造成其他工作同仁陸續染疫，案35244和案35296為夫妻，也在慶豐年餐廳工作。

婚宴部分再增加5人，包含學生、當地居民、導遊和護理師，案35666 案28538為朋友，因一起活動感染；案35952和案34222為同班同學；案35673本身為慈濟醫院外科病房工作人員；案35947、案35669為案28675親戚。

在今日57個確診者中，Ct值30以上有6%，30以下94%；12歲以下的有10人，13-18歲有3人，19-64歲有41人，65歲以上有3人。