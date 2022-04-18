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大陸 大陸焦點 特派現場

外界質疑蓮花清瘟致股價閃崩　藥業數據：密接者服用降低感染率76％

▲大陸中成藥蓮花清瘟。（圖／CFP）

▲大陸中成藥蓮花清瘟被列入官方診療方案之一。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

前大陸首富王健林之子王思聰14日在微博發文怒批，生產蓮花清瘟的以嶺藥業疑引用世衛組織推薦等假資訊賺疫情財，還呼籲大陸證監會嚴查。雖然王思聰事後刪除個人評論，僅留下影片及「轉發微博」四字，仍讓以嶺藥業股價崩跌，引起外界關注。對此，以嶺藥業提供實驗與臨床研究論文回應稱，「密接人群預防應用連花清瘟可降低新冠肺炎陽性感染率達76%，安全性良好。」

▲大陸中成藥蓮花清瘟。（圖／CFP）

▲上海面對疫情採取大範圍封控措施，不少市民居家隔離時都有收到蓮花清瘟膠囊。（圖／CFP）

《界面新聞》報導，以嶺藥業在投資者平台回應稱，連花清瘟是以絡病理論為指導研發的創新專利中藥，先後列入國家衛健委和國家中醫藥管理局聯合發佈的《新型冠狀病毒肺炎診療方案》（試行第四/五/六/七/八/九版）及20餘個省市的新冠肺炎診療方案。

該產品研發於2003年SARS疫情防控期間，2009年對甲型流感（H1N1）防控發揮了重要作用，2020年以來在防控新冠肺炎疫情中做出了重大貢獻，目前已經在中國香港、澳門地區和近三十個國家註冊應用。

以嶺藥業指出，大陸多家權威科研機構圍繞連花清瘟抗新冠肺炎進行系列基礎與臨床研究，形成防治新冠肺炎「細胞-動物-預防用藥-臨床治療」證據鏈，實驗證實該藥對新冠病毒原始毒株及其變異毒株德爾塔（Delta）、奧密克戎（Omicron）等均有明顯抑製作用。

以嶺藥業強調，目前已發表實驗與臨床研究論文35篇（國外發表15篇），其中《連花清瘟膠囊預防新型冠狀病毒肺炎的有效性和安全性研究：前瞻性開放標籤對照試驗》真實世界研究論文發表於國際期刊Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine。研究結果證實，連花清瘟干預組核酸檢測陽性率0.27%顯著低於對照組陽性率1.14%（具有統計學意義），密接人群預防應用連花清瘟可降低新冠肺炎陽性感染率達76%，安全性良好。

據了解，包括大陸社交名人王思聰、公衛網紅丁香醫生先後對蓮花清瘟提出質疑，提醒民眾沒病不要亂吃藥，同時，也暗指製造蓮花清瘟的以嶺藥業發疫情財，導致其股價17、18日連兩日崩跌，也讓以嶺藥業透過公司互動平台提出數據進行回擊。

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