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政院邀公私部門女性菁英研習　鼓勵女性參與公共事務

▲▼行政院性平處舉辦「公私部門女性人才交流研習」。（圖／行政院提供）

▲行政院性平處舉辦「公私部門女性人才交流研習」。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院18日辦理公私部門女性人才交流研習，邀請高階菁英參與。對此，行政院性平處表示，期盼透過這次研習鼓勵跟培力更多女性菁英挺身而進，積極參與公共治理。

行政院表示，為鼓勵及培力女性參與公共事務，擴展女性參與行政部門決策管道，讓國家政策納入更多不同性別之觀點與生命經驗，行政院於18日辦理「挺身而進．女力交流－111年公私部門女性人才交流研習」，邀請公私部門30位高階女性菁英參加研習。

行政院指出，本次研習今年邁入第5屆，今年的研習活動課程安排相當豐富，課程邀請行政院政務委員林萬億、唐鳳、羅秉成及各領域專家學者授課，內容包含我國各項重大政策、政府組織運作、性別平等國際重要趨勢等主題，並安排前期女性菁英學員進行經驗分享。

行政院表示，期待引領研習學員對當前政府推動重要政策、政府體系運作，有更多認識與瞭解，交流擴展公私部門女性高階人才的人脈網絡，並增加參與公共事務並進入決策階層的意願及機會。

行政院性別平等處指出，我國「性別平等政策綱領」揭示在國家事務上擴大不同性別代表的參與，有助於降低決策參與上的性別區隔；「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）亦規定各締約國應採取一切適當措施，確保婦女在政治和公共生活方面享有與男性平等的地位，並強調機會平等、參與公共生活和決策之重要性。

此外，聯合國永續發展目標（SDGs）也強調確保婦女全面參與政治經濟與公共決策以及有公平的機會參與各個階層的決策領導，足見女性參與決策的重要性。

行政院性平處表示，本研習將於18日至20日以及5月4日至5日辦理，研習對象以環境、能源及科技等領域之民間事業機構負責人及經理級以上、大專校院專任副教授（副研究員）以上，中央及地方政府之簡任第十一職等，或第十職等職務滿2年以上之女性菁英為優先對象。

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