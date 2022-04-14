玉米期貨大漲牽動國內肉價　農委會宣導稻米替代玉米

記者陳家祥／台北報導

受到俄烏戰爭影響，國際小麥、玉米價格上漲，農委會主委陳吉仲坦言今年將是50年來糧食危機最嚴重的1年，並表示豬肉、雞肉將因為飼料漲價而上漲。對此，農委會副主委陳駿季表示，由於玉米期貨價格大漲，農委會啟動因應機制，第一步先確保飼料業者能取得足夠的量，並且會宣導以稻米取代部分玉米、小麥用量，盼藉此抑制農畜產品的通膨。

行政院14日召開例行院會，農委會副主委陳駿季在會後記者會上表示，玉米部分，因應全球原物料價格上漲，根據掌握，8月要進口的期貨價格加上運費已經可以達到18.46元左右，相較於現在的11元左右再提高。

因應這樣的原物料上漲，陳駿季說，農委會也啟動幾個作為，第一，先確保量的足夠，已經協調所有飼料業者，訂單已經確保到8月，並同時下訂12月份的訂單，從進口部分會確保飼料商可以購買到足夠的量。

第二，在國內部分，目前玉米栽種面積1萬5千公頃，大概可以供應1週左右，希望能達到5萬公頃，從今年的8月份開始會執行擴大面積的方案，這個方案提出執行後，可以讓玉米糧食的自己率達到6%左右，可以支撐3到4週左右。

另外，陳駿季也提到，公糧的米會適當釋出，相關水稻替代玉米的飼料配方已經完成，會適度用稻米取代部分玉米，這部分也會減緩壓力，同時也會推廣米穀粉取代年底小麥漲價的話，會推廣米食取代小麥用量。