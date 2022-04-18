台師大百年校慶　4／21搖滾音樂劇 《山海經傳》經典重現

▲台師大百年校慶， 《山海經傳》音樂劇經典重現。（圖／台師大提供，下同）

生活中心／台北報導

2022年是國立台灣師範大學創校 100 週年，表演藝術研究所特別重新製作由諾貝爾文學獎得主高行健老師創作華人音樂劇《山海經傳》，首場表演將在4月21日於台師大禮堂經典重現，這場經典演出搬上舞台後除了將一連演出4場，也會在苗北藝文中心演出2場。

台師大表演藝術研究所表示，這一齣音樂劇是以諾貝爾獎得主高行健老師的《山海經傳》做為文本，故事結構藉由說書人貫穿全劇，內容依據從后羿射日、夸父追日到大禹治水等上古神話。

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至於《山海經傳》的製作團隊，成員包括師大表演藝術研究所教授、導演梁志民、舞台設計大師王世信、知名作曲家鮑比達、作詞家陳樂融等人，透過合力將新舊元素融入經典，打造出屬於2022 年的《山海經傳》，繼續唱、演傳說。

而此次的演出是由藝人唐從聖擔任說書人，並邀請湯發凱、張郁婕、張洪誠及謝淳雅等多位實力派演員，以及表藝所學生共同演出，希望繼續創造新一代華人史詩神話。

台師大表演藝術研究所指出，《山海經傳》是一齣顛覆視覺與聽覺感官的搖滾音樂劇，音樂風格多變，依照不同故事情節譜寫多首動聽歌曲，兼具抒情與搖滾的音樂類型，融合了流行與音樂劇的音樂元素，使用「阿卡貝拉」的演唱方式讓演員們在劇中大展演唱實力。

此外，這次的搖滾音樂劇演出，也結合200套以上現代時尚感的華麗服裝、科技與藝術結合的視覺投影與變化多彩的燈光效果，希望透過出色的場景與科技運用將橫貫古今、縱跨千年的遠古神話，栩栩如生地呈現在現代舞台。

台師大表演藝術研究所表示，2013年，《山海經傳》在國家戲劇院彩排及上演時，50多位演員穿著時尚華麗粉墨登場，用嗓音唱出中國上古神話的搖滾魅力，高行健老師當時稱讚此劇音樂豐富，表演精彩，看完後「非常感動」。該演出除了之後在全台巡演外，2015 年也在愛丁堡藝穗節巡演9場，今年則是規劃在4月21日起於師大古蹟禮堂、苗北藝文中心演出，共 6 場，喜愛音樂劇的朋友們千萬不要錯過。

2022《山海經傳》音樂劇演出時間：



【台北場】共 4 場

地點：國立臺灣師範大學 古蹟禮堂

時間：111年4月21日 (四) 19:30

111年4月22日 (五) 19:30

111年4月23日 (六) 14:30, 19:30

【苗栗場】共 2 場

地點：苗栗縣苗北藝文中心

時間：111年5月21日 (六) 14:30, 19:30

購票資訊洽兩廳院售票系統：https://reurl.cc/jkZ1Dq