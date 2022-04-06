台師大1學生確診！10多師生匡列隔離採遠距教學

▲台師大有一名學生確診，十餘名師生遭到匡列隔離。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情在校園爆發，連國立台灣師範大學也傳出一名學生確診，校方昨發給全校師生的信件中提及，有一名學生確診，台師大今天（6日）證實，有一名碩士生確診，匡列隔離同一堂十餘名師生，相關課程改採遠距教學，由於該生沒有參加體育表演會等校內大型活動，也不是住宿生，故僅有上述師生被隔離，其他課程依舊進行。

本土疫情持續升溫，今天（6日）暴增281例本土病例再創今年單日新高紀錄，各級學校陸續爆發有師生確診，根據教育部最新資料，受疫情影響，截至昨天晚上10時為止，全台共有13縣市、99所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），各級學校當中，又以國小38校最多，其次為大專校院29校。

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而校園疫情則是連環爆，今天除了德明科技大學、ˋ中國科技大學、景文科技大學有傳出學生確診，稍早台師大也傳出有一名學生確診，台師大昨晚8時也發出一封給全校師生信件，指在清明連假期間接獲衛生單位通知，新增一名確診個案，但症狀輕微。

台師大也表示，學校積極配合衛生單位進行疫情調查與環境評估，其所接觸過的場域皆已完成環境清潔消毒，健康中心也配合衛生單位所提供的資訊，密切追蹤相關接觸者健康狀況，並給予防疫衛教及健康關懷。

台師大稍早也證實此事，指有的確一名碩士生確診，已經匡列隔離同一堂課的十多名師生，相關課程改為遠距教學，由於該生沒有參加體育表演會等校內大型活動，也不是住宿生，故僅有上述師生被隔離，今天依舊正常上課。