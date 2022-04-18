被指涉貪上億還曝光金流！林姿妙喊「未審先判」：政治撲殺戲碼

▲宜蘭縣長林姿妙聲明反擊涉貪案偵查細節遭曝。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

媒體報導宜蘭縣長林姿妙涉貪案上億元金流偵查細節，林姿妙發聲明反擊說，特定媒體又公布偵查細節並下指導棋，試問下一波是大規模搜索、訊問、或是羈押？完全不公平的操作過程，她表達最沉痛的抗議！宜蘭地檢署以偵查不公開不予回應媒體相關報導。

林姿妙聲明說：「始終相信司法會還我們清白，忍受過程中煎熬與不實指控，配合偵查不公開原則，從不在媒體面前談論案情，非常遺憾地，遵守偵查不公開的只有我們當事人。」

從1月13日首波偵查至今，特定媒體、特定人已經指導六大方向，更提供比我們當事人更清楚的重點口供與資料，讓特定媒體斷章取義，加油添醋、捕風捉影，大幅聳動報導，以行追殺目的，而我們遭偵查不公開框架住，不能說明案情洗刷冤屈，竟然變成默認，而遭洩漏給特定媒體的訊息，卻被漫天操作，極度荒謬不公的過程，足以證明不問是非，不計代價扭曲事實誣指的做法，太有用了，可以重創整個團隊及林姿妙家族，這個過程會一直拖到選舉，讓我們一直無法說明，遂行政治目的，這樣公平嗎？

再有2月22日當天清晨再次搜索官邸，為什麼媒體記者會知情，清晨可以到官邸進行錄影拍照，還有媒體說這是台北給的訊息。

動不動就發動大規模搜索，不然就是大規模調問，然後進行馬拉松式的訊問，重複地問同樣的問題，再讓媒體捕捉神情憔悴的眾人畫面，目的只是要用這種密集式的動作，除了摧毀縣府團隊及林姿妙家族的觀感外，更再操弄恐懼，目的是讓所有的人不敢接近我們，這不是政治目的，甚麼才是政治目的？

上述說的操作手法，今（18）日再度上演，由自由時報發動，用合成示意圖，頭版最大篇幅刊登，將偵查內容完全公開，讓媒體報導內容引導辦案，混淆民眾視聽，這是辦案還是選舉？是選舉手段還是釐清事實？用這樣打擊我們，讓其他人輕而易舉地享受成果？

請問，我們可以公開說明嗎？我們的尊重，卻換不來公平對待？所有動作只是阻止林姿妙繼續參選，打亂選舉的步驟，而不是真正的追求事實，就像報媒所載遂行政治目的。

政治目的完成了，整個過程也已經未審先判！宜蘭是民主聖地，是先人打下來的淨土，但現在在民主聖地上，卻赤裸裸上演政治撲殺戲碼，我們會繼續拚下去，希望有理想參政的好朋友、年輕人，不要再有人為了黨同伐異，跟我們一樣被犧牲；親愛的宜蘭縣民，面對政治打壓，我不會因此退縮、會努力奮鬥，為了大家的福利、宜蘭的未來而奮鬥，也請大家給我力量，讓我們一起為了恢復宜蘭這片淨土堅定走下去。」