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美唯一核准BNT！台灣6至11歲打莫德納　各國兒童疫苗政策一次看

▲▼美國賓州、美國疫情、5到11歲兒童接種新冠疫苗、兒童疫苗。（圖／路透）

▲美國開放5～11歲兒童施打BNT疫苗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

食藥署昨（17）日宣布，6～11歲兒童可施打半劑莫德納，2劑間隔28天，但孩童應該如何施打疫苗，又或者是否應該接種，卻引發家長及專業人士熱烈討論。本文整理出各國兒童疫苗接種政策，其中美國目前僅批准BNT用於兒童身上，而英國也開放施打莫德納。

【美國】

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資訊，5～11歲兒童開放接種輝瑞BNT兒童版疫苗，劑量為成人1/3，2劑需隔3至8週。美國該年齡層兒童約2800萬人，其中約1000萬人已施打至少一劑。

根據《今日美國》報導，美國目前僅批准輝瑞用於兒童身上，輝瑞也正在進行臨床試驗，評估5歲以下孩童施打的安全性及有效性，一旦完成，就會向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交申請。屆時，FDA將根據審查數據，確認疫苗是否安全有效，以及是否授權緊急使用。

▲▼美國5-11歲兒童接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國也開放孩童施打莫德納。（圖／達志影像／美聯社）

【英國】

英國開放5～11歲孩童施打輝瑞BNT兒童版疫苗，2劑需間格至少8～12週；4月14日批准6歲以上兒童施打2劑莫德納，劑量為成人1/2，2劑需隔4週。

英國2月宣布，將擴大推動兒童新冠疫苗接種，讓5～11歲孩童接種，有助兒童提高防護力、避免重症，也能有效防範疫情再起。

【歐盟】
歐洲藥品管理局（EMA）去年11月授權輝瑞BNT疫苗用於5～11歲兒童，2劑需隔3週，並於去年12月13日開始推行。德國、希臘、西班牙、義大利、比利時、法國等地都陸續開放，但瑞典今年1月表示，兒童染疫重症風險非常低，施打疫苗「好處並未大於風險」，因此暫不考慮跟上。

▲▼輝瑞,BNT。（圖／路透）

▲輝瑞BNT疫苗獲多國批准，可用於5～11歲兒童身上。（圖／路透）

【日本】
日本厚生勞動省今年初批准，並於2月下旬開放5～11歲兒童接種輝瑞BNT兒童版疫苗，劑量為成人1/3，2劑間隔3周。《富士新聞網》引述輝瑞海外臨床試驗結果，該疫苗對5至11歲孩童有效性高達90.7%。

【韓國】

南韓3月每日新增30多萬例確診，其中5～11歲兒童占總患者比率為15%。因此，防疫當局參考國外兒童疫苗施打情況後，決定3月底起全面開放5至11歲童接種輝瑞BNT兒童版疫苗。

與此同時，南韓對疫情的態度也趨向「流感化」處理，本月15日宣布，下周起全面解除實施2年多的社交距離政策，5月下旬後確診者不必隔離。

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