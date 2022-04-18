北市4警確診藏極樂足跡！找傳播妹陪酒疫調還說謊　警局怒了

記者張君豪／台北報導

國內新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，台北市警局目前累計有20名警員確診，根據衛生單位疫調顯示，部分警員因為值勤、其他公務活動染疫；但其中有4名警員居然是因為到KTV飲酒歡唱找傳播妹助興，其中一名警員更在疫情期間到中山區酒店找酒店妹作樂、涉足不正當場所，加上之前基隆市警局已有類似染疫案例，台北市警局督察系統將嚴懲究責。

▲圖為台北市政府警察局外觀。（翻攝畫面）

台北市警局對此表示：根據初步疫調有2名萬華分局警員與1台北市刑大的警員到某KTV喝酒，過程中並有找傳播妹來陪酒助興，3人確診後，就如同當初基隆市某分局偵查隊小隊長一般隱瞞人際交往，辯稱包廂內僅有他們3人、直到疫調人員調出監視器後才發現有傳播妹在場。

另外疫調也查出另名大安分局警員曾到中山區林森北路酒店飲酒作樂後確診，事後也對疫調扯謊，辯稱去中山區酒店上班的市有拿鑰匙，直到疫調人員要進行進步訪查後，才坦承有去酒店飲酒作樂、過程中有酒店妹坐檯。

對此台北市政府警察局表示，全案當下除針對4名員警違紀染疫部分主動調查外，相關員警也配合衛生單位疫調足跡的調查，將嚴懲不貸並追究隱瞞疫調人員的相關行政責任，並祭出管理不周的連帶處分；另外也將對於駐地進行全面清消，相關人員實施篩檢，阻斷任何病毒的傳播途徑，確保員警執勤及訪客民眾的安全無虞。

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