快訊／柯文哲居隔第一天預言「本週全台會大亂」　線上會議畫面曝

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊因於13日下午2時在府內接待ITS協會近1小時，因此17日晚間被衛生局匡列居家隔離10天，4月24日凌晨0時才能解隔。台北市政府18日釋出柯文哲、黃珊珊等人視訊召開防疫會議影片，針對中央規劃施打兒童疫苗計劃，柯文哲要求相關單位參考國外案例，並提出專案報告。

▲台北市長柯文哲被居家隔離後，18日使用視訊方式召開防疫會議。（圖／台北市政府媒體事務組提供，下同）

針對柯文哲、黃珊珊被居家隔離，台北市政府18日同樣於上午7時30分召開晨會與防疫會議，改採線上方式進行，而台北市政府也一併釋出相關畫面。據了解，柯文哲居家隔離採在家一人一室，只見柯文哲視訊畫面的背景也並非台北市政府市長辦公室等區域。

台北市政府副發言人魏文元18日上午轉述，柯文哲、黃珊珊於17日起展開居家隔離，目前兩人身體狀況一切正常，配合北市府本週開始實施居家辦公、分流演練，柯文哲18日早上7時30分照常線上主持晨會及防疫會議，北市府各項市政工作均照常運作，不受影響。

魏文元指出，柯文哲在防疫會議中，針對近來全台本土確診數不斷飆升提出警示，認為全台各縣市都要提高警覺，落實輕重症分流，以免重蹈香港覆轍；且柯文哲也憂心，被居家隔離人數越來越多，社會機能可能因此癱瘓，要想辦法以保經濟不受影響。

而從台北市政府釋出的畫面顯示，柯文哲於會議中直言，「我非常清楚，這週全台灣會大亂，你想想看現在有6萬人被居家隔離，你為了照顧這6萬人要花多少力氣？不得了！因為這6萬人要花多少力氣照顧？」

此外，關於指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，且食藥署也已通過EUA審查會議一事，柯文哲質疑，全世界有幾個國家開放6至11歲兒童接種莫德納？且有無開放兒童接種AZ疫苗？並責成相關單位參考國外案例，提出專案報告。

柯文哲、黃珊珊於13日下午2時在台北市政府接待ITS協會（中華智慧運輸協會），並與貴賓進行實體會議，但其中一位貴賓因曾赴澎湖旅行團，同團有多人確診，該位貴賓（案34273）於15日採檢後，16日PCR陽性確診。柯文哲、黃珊珊17日下午接獲通知後，緊急赴醫院PCR，結果皆是陰性。

但台北市衛生局17日晚間表示，雖然16名與會人員全程皆有配戴口罩，但案34273於15日即開始出現症狀，16日PCR陽性確診（Ct值22），且該澎湖旅遊團已陸續出現多名確診者，且該會議場地為密閉空間，傳播風險較高，疾管科經疫調後，已匡列柯文哲、黃珊珊在內16人進行居家隔離，隔離至4月24日晚上0時止。

▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊13日與中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）進行意見交流。（圖／台北市交通局提供）