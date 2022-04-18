在家做「防疫丸」手廢了！3小時打漿、拌料到塑型　關鍵原因曝

▲民眾周末防疫在家料理手工丸，卻引發肌腱炎，黃圈處為手腕紅腫熱痛情形。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

40歲陳姓女子嘗試假日待在家料理健康美食，因長時間切菜、備菜，且烹飪姿勢不正確而引發肌腱炎，然而她非但沒有休息還接受推拿，導致症狀惡化為劇痛且手腕無法彎曲，經醫師藥物治療並搭配護腕固定患部和休息，現症狀已明顯改善。

衛福部南投醫院復健科主任周建文指出，由於國內確診人數每日激增，陳女認為疫情期間應減少外出用餐，加上近年健康觀念崛起、市售丸子多少含有添加物，因此決定在周末時自己動手料理，未料從打漿、拌料到塑型持續約3個小時，右手腕就開始出現陣陣疼痛感，先生幫她推拿，不但沒有舒緩，症狀反而惡化，痛到飆淚而就醫。

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周建文表示，活動量過大、使力不當、長期反覆使用、外傷或免疫疾病皆會導致肌腱炎，手指、手腕、手肘、肩膀、膝蓋及腳踝等部位都可能發作；當肌腱炎急性發作時，患處會有紅、腫、熱及痛的症狀，按壓時疼痛還會加劇，若無適當休息或接受治療，可能會出現無力、沾黏、僵硬、行動受限等慢性肌腱炎症狀。

▲南投醫院復健科主任周建文看診，圖中非當事病人。（圖／衛福部南投醫院提供）

周建文說明，治療上會依患者狀況安排冷熱敷、熱療、電療或低能量雷射等物理治療，也會開立口服消炎藥物，或直接局部注射類固醇等藥物治療，以及配戴副木固定患部，少部分患者才需接受手術治療；周建文強調，適度休息相當重要，另肌腱炎常因肌肉過度使用或是使用錯誤而導致，除接受治療，應該找出原因，避免復發。

而有部分民眾習慣定期接受推拿，讓緊繃的身體及酸痛的筋骨得到舒緩，那種通暢的感覺讓人著迷；不過周建文提醒，在脫臼、骨折、扭傷及挫傷、皮膚外傷、發炎等等症狀急性期應暫停推拿，才不會導致症狀加重。