人妻懷孕婆婆超暖「當姊妹照顧」　6個月後流產秒變臉：沒路用！

▲有名人妻懷孕後流產，婆婆翻臉比翻書還快，讓她不禁感嘆，原來婆婆是愛孫子，不是愛兒媳婦。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

因為婚姻關係而牽起的婆媳緣分，能不能和樂相處，除了緣分，雙方的個性與想法也很重要。有一名人妻在網上分享，自己從懷孕到流產，婆婆對她態度轉變的誇張過程。原來是婆婆在一開始聽到媳婦懷孕後，一路呵護，與媳婦「情同姊妹」，但後來看到孫子最後沒能保住，不但翻臉比翻書還快，大罵媳婦「沒路用」，看到另一個媳婦懷孕，馬上變心衝去照顧，令這位失去寶寶的媳婦，內心無限感慨。

一名人妻在「Dcard」上發文，提到自己與老公結婚2年，終於成功懷孕，而她自從懷孕後，婆婆就十分關心她肚子的動靜，還會對她百般呵護，買一堆滋補營養食物給媳婦吃，甚至會跟媳婦一起張羅孩子出生後要穿什麼衣服、小孩房怎麼布置等等，婆媳關係情同姊妹，讓這名人妻覺得很幸運，嫁了一個好婆家。

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沒想到就在懷孕6個月左右，人妻某天突然肚子很痛，送醫後檢查才發現，孩子已經沒有心跳。而婆婆後來得知她好不容易懷孕6個月卻流產的消息後，不但過去呵護備至的態度大轉變，甚至還在家族Line群組內，直接轟這位人妻：「沒路用，好不容易懷上卻保不住」。

除了流產被婆婆罵「沒路用」，讓人妻最心寒的，是她流產後過沒幾天，弟媳就在家族的Line群組宣布懷孕，婆婆竟馬上收拾行李，飛奔去照顧弟媳，讓她終於看清婆婆的真面目，原來婆婆對她好，只是想要孫子，而不是兒媳婦。

文章一出，引來眾多網友憤慨，有人就回應，「沒路用這句話有點讓人火欸」、「這種婆婆太現實太沒路用」、「如果我是弟媳才剛知道你流產，我不會在群組告知懷孕」。

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