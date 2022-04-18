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大陸 大陸焦點 特派現場

87歲長者逝世　「野生仙鶴」入室叩頭送行...家屬驚喜：待了一下午

家中老人過世，沒想到卻看到仙鶴前來叩首示意。（圖／翻攝自微博）

▲家中老人過世，沒想到卻看到仙鶴前來叩首示意。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

在傳統習俗中，有人過世時總是會用「駕鶴西歸」來寓意。大陸遼寧日前就發生極為接近「駕鶴西歸」的事情，遼寧盤錦一名87歲的老者過世，沒想到竟然有一隻仙鶴走到老人的靈堂前，看起來好像在為老者送行，讓現場的家屬又驚又喜。

綜合陸媒報導，大陸遼寧盤錦一戶人家由於家中87歲的長者過世，該戶人家正在自家中舉辦喪禮。沒想到過程中突然有一隻野生的丹頂鶴飛到這戶人家中，丹頂鶴不僅不怕人類，還站在窗戶旁觀看許久。

正當這戶人家對丹頂鶴的突然造訪感到訝異時，沒想到這隻丹頂鶴就直接走進靈堂，靠近老人的神主牌，過程中頭部還不停地晃動，就好像正在對老人的靈堂叩首示意一樣。

而這戶人家對於丹頂鶴的舉動非常驚喜，之後甚至還跑去市場買鮮魚來宴請丹頂鶴。而家屬也表示，後來丹頂鶴在院子內待了一下午，最後在傍晚時間自行飛走。

不少網友在看到如此神奇的事件後，紛紛留言表示「祥瑞，駕鶴西去」、「老人的坐騎，駕鶴西遊去往極樂世界」、「德高望重，仙鶴指路，成仙了」、「牠來接老人西去」、「老人一定是德高望重之輩」。

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