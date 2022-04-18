快篩實名制每人限購5支　陳時中：價格壓到百元「有這個可能性」

▲立法院社會福利及衛生環境委員會衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土染疫人數屢創新高，連帶提高家用快篩試劑需求。指揮中心昨日已將公費快篩試劑陸續送達台北、新北、桃園、花蓮等4縣市，國內徵用之快篩劑將採實名制作法進行。被問及實名制規劃進度？衛福部長陳時中表示，希望在5月初盡快上路，礙於包裝限制，每人最多限購5支。

立法院今（18）日召開第10屆第5會期社會福利及衛生環境委員會第9次全體會議，由衛福部進行專案報告快篩國家隊整備情形。

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陳時中在報告時表示，因應國內疫情升溫，衛福部已與經濟部協助廠商取得製造許可，預計5月可提升至1280萬劑，後續新購置設備陸續到位後，每月產能可再提升至1580萬劑。

另外，為因應將居家隔離檢疫期滿PCR採檢改以快篩試劑需求，衛福部也自4月14日起至7月31日止，徵用國內5家廠商專案製造的家用快篩試劑，另對於專案輸入產品規劃徵用與採購。

衛福部報告指出，截至4月14日，經衛福部核准專案製造的快篩試劑廠商分別為泰博科技股份有限公司、寶齡富錦生技股份有限公司、台塑生醫科技股份有限公司、凌越生醫股份有限公司及安特羅生物科技股份有限公司等5家廠商，目前每月最大生產量能約490萬劑。

陳時中接受立委賴惠員質詢時進一步說明實名制規劃，未來實名制上路後，礙於包裝限制，每人最多限購5支，實名制會優先徵用進口產品，截至7月底前會購買1億多劑，國產快篩試劑4個月徵用3090萬劑，之後會努力兼顧徵用與自由市場間平衡。最後，賴惠員詢問快篩試劑是否有可能壓到一劑100元以下？陳時中回應，「盡量努力，有這可能性。」