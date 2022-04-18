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大陸 大陸焦點 特派現場

上海增2萬2248例　官方首次通報3例死亡個案「最小89歲」

記者蔡儀潔／綜合報導

上海疫情嚴峻，17日新增本土確診2417例、本土無症狀患者19831例，累計22248例；新增3人死亡，年齡均在89歲以上。值得注意的是，此次是上海本輪疫情爆發以來，官方首次通報死亡病例。

據上海市政府通報，17日新增本土新冠肺炎確診病例2417例和無症狀感染者19831例，其中853例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，1409例確診和19425例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例3例，均在閉環管控中發現。

▲▼ 大陸疫情,上海疫情。（圖／視覺中國）

▲上海封城進入第22天。（圖／視覺中國）

通報指出，17日新增本土死亡病例3例，具體情況如下：病例1、女性，89歲，合併急性冠脈綜合症、冠心病、糖尿病、高血壓三級、腦梗；病例2、女性，91歲，合併腦梗後遺症、高血壓；病例3、男性，91歲，合併冠心病、高血壓，3人入院後轉為重症，經全力搶救無效死亡。

據《澎湃新聞》報導，坐鎮上海的大陸國家副總理孫春蘭強調，堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，發揚拚搏精神，拿出決戰勁頭，勠力同心、以快制快、一氣呵成，盡快實現「社會面清零目標」。據悉，大陸官方指的「社會面清零」並非當地已無新增新冠感染者，而是新增感染者都是隔離管控人員。

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