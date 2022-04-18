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中症暴增警訊？20歲男「打3劑疫苗」肺炎插鼻管　鄉民怕：只是開始

▲雲林縣衛生局表示將由20鄉鎮市衛生所協助採購500元以下等值宣導品或禮券，贈送65歲以上尚未接種第1、2及追加劑COVID-19疫苗民眾。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲本土病例暴增，完整接種疫苗確診者出現中症。（資料照／記者蔡佩旻攝）

記者許力方／台北報導

本土疫情連3天破千例，中重症患者也陸續增加，其中新北市中和出現一名2歲男童確診後，急性腦炎併多重器官異常，住進加護病房昏迷不醒，指揮中心列為首例突發幼童重症病例，此外，17日新增的7例全為中症案例，3女4男，7人都有打疫苗，其中有2人才20多歲，胸部X光都有肺炎，且無慢性病史，被認為是「警訊」擔心打滿疫苗是否能防重症？

指揮中心指出，目前國內本土重症中，有一例是2歲孩童，該孩童本身無慢性病史，4/14早上採檢，傍晚出現較嚴重症狀，晚上確診後住進加護病房，出現急性腦炎併多重器官異常，使用呼吸器，藥物用上類固醇、免疫調節劑，目前病況嚴重，醫院全力救治中，是兒童首例重症個案。針對該名孩童情況，陳時中17日僅透露「積極救治。」

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▼指揮中心4/17公佈中重症最新統計。（圖／指揮中心提供，下同）

▲▼指揮中心4/17公佈中重症最新統計。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心4/17公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

截至17日，這波本土疫情目前中重症累積46例，當中有3例重症、2例死亡。17日新增的7名案例中，其中一人90多歲，有高血壓和慢性病史，但胸部X光無明顯肺炎；較受關注的是有2人是20多歲男性，分別接種1劑和3劑疫苗，胸部X光都有肺炎情況，打3劑疫苗者目前須使用氧氣鼻管，但兩人皆無慢性病史；另外個案為30~40歲，7人都屬於中症個案，都不需要住進加護病房，正以瑞德西韋等藥物治療中。

消息引發討論，批踢踢八卦版有網友發文問卦擔心「小感冒似乎越來越嚴重，今天新增的都有打疫苗，而且五個都沒有慢性病史，到底疫苗能不能防重症？打了疫苗最多是中症嗎？讓我們繼續看下去。」底下鄉民紛紛留言擔心「這只是剛開始」、「中症在國外到底是哪種嚴重啊？」「打疫苗根本沒用」、「中症是Ｘ小，Ｘ」、「都是打了1~3劑的，怕」、「所以打疫苗幹嘛」、「還是說防重症 不防中症？」「如果打疫苗還要很小心避免感染，那打個屁」「中症是什麼症狀？只聽過輕症、重症」，甚至狂酸是「死忠度不夠」、「共存仔：小感冒」、「疫苗仔：防重症」、「不就一堆打疫苗我天下無敵的共存覺青嗎？結果現在在吸氧。」

也有鄉民認為，「基因不好吧」、「沒有絕對，多保護自己吧」「如果中症最後還是會好的話就只是重感冒」、「為什麼一堆人不懂比例的概念」、「中症就肺炎，損傷還是很大，有長期後遺症」、「開放本來就會死人」，若以目前2死、3重症的數據來說，已經比外國數據好很多。

▼首例幼童重症案例，陳時中回應：積極救治。

▲▼指揮中心4/17記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▼指揮中心4/16公布新增10例本土中重症病例。

▲▼指揮中心4/16公布新增10例本土中重度以上個案說明。（圖／指揮中心提供）

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