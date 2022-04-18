台鐵1.2萬人五一罷工！王國材曝6成站務員會上班：週五公布疏運計畫

▲王國材表示，週五會公布所有疏運狀況。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台鐵員工發起五一勞動節不加班抗爭活動，要求交通部撤回台鐵公司化條例草案，已有1.2萬人響應不加班，95％司機員都不上班。交通部長王國材今（18日）表示，台鐵組織改革最重要的目標就是安全，週五會開記者會公布所有疏運狀況。

王國材今到立法院交通委員會備詢，會前針對五一台鐵司機員不上班回應，整個台鐵組織改革最重要的目標就是安全，安全沒辦法再等，以過去經驗來看，若要等到百分百共識會拖很多年，因此還是希望先將條例送出，工會還是有他們的版本，若司機員有9成不願上班，站務人員有6成會來上班，到時包括高鐵、國道客運、公路客運等大眾交通運輸做接駁。

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王國材提到，很多民眾知道五一狀況，現在台鐵訂票沒有很多，不到2萬人，但電子票證還沒估計，準備好後各種狀況因應會出來，這週五會開記者會宣布整個疏運計畫，但這兩天還是會持續跟工會溝通，只是工會還是希望撤回全部草案，要達完全共識才能送上來，但安全改革是人民關天，無法再等。

另外，傳出到時會請二線主管出來開火車？王國材認為，原則上不用到二線出來開，司機員不來開就不開，主要還是安全至上，疏運用公路替代方案，將旅客送到該到的站，現在要退票也可退，最後重申五一的狀況，要到這週五才會全部確定並公告所有情形，仍期盼工會提出公司版本跟行政院版本折衷，和平討論確定改革方向。